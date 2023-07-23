　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北消防員一招騙過車牌辨識　汽車爽佔貴賓停車位...這下慘了

▲▼新北市消防局秘書室專員王蘋表示，已對同仁行政懲處並取消停車資格 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市消防局秘書室專員王蘋表示，已對同仁行政懲處並取消停車資格 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市消防局一名消防員年初抽不到地下室汽車停車格，但有抽到機車停車格，他卻自作聰明將機車牌拆下，掛在汽車前車牌上，矇騙車牌辨識系統，成功停在貴賓汽車停車格，但這行為被同事發現向上級舉報，消防局秘書室表示，已對消防員行政懲處並即刻取消停車資格。

據悉，有人發現新北市消防局地下室貴賓停車格99號，近一個月頻繁有一部黑色小客車停在格子內，覺得奇怪，於是向局本部秘書室反應，經調閱入口處監視器及車牌辨識系統資料，發現事有蹊蹺。

經調查，該名資通科消防員，因消防局局本部地下室汽機車停車位有限，每年年初都會抽籤，汽車每月800元，機車位480元，跟周遭民間停車位月租比起來非常便宜，他年初沒有抽到汽車格，但有抽到機車格。

沒想到這名消防員自作聰明，在進入地下室前，將機車車牌拆下懸掛在汽車前車牌上，矇騙車牌辨識系統，成功停到地下室99號貴賓停車位，但這行為被同仁發現向秘書室舉報，秘書室專員王蘋表示，該行為已違反「本局所屬建築物附設停車場使用管理要點」規定，將依獎懲標準規定予以行政懲處並即刻取消停車資格。

ET快訊
一招騙過車牌辨識　汽車爽佔貴賓停車位
快訊／12縣市大雨特報！　雨下到晚上
路口已2死！警列重點取締　架移動式測速照相
買氣差！　蛋商降價求售
快訊／戴資穎不敵安洗瑩！收下南韓賽亞軍　苦吞對戰3連敗
快訊／大直美麗華停電！　退票大排長龍
鳳小岳：第一次和太太公開露臉！　「大眼氣質7年妻」激美
杜蘇芮迅速增強！　菲律賓預測：最快周二升級超級颱風
老公偷吃1男1女　還找偽娘約砲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天使輪貨櫃打撈進度曝！116只已上岸　杜蘇芮來前搶撈剩餘500只

新北消防員一招騙過車牌辨識　汽車爽佔貴賓停車位...這下慘了

新北這路口連奪2命！警列為重點取締路段　再架移動式測速照相

苗栗駕駛疑中風撞電桿！腳踩住油門前輪空轉爆胎　燒焦味狂噴

快訊／139線「死亡彎道」頻釀傷亡　便衣警首次扮追焦手取締

半年偷吃1男1女還找偽娘！工程行老闆直喊精蟲衝腦　妻怒休夫

被詐5次痛失246萬想翻本！拿土地貸款300萬　好心當鋪救了她

「眾神之區」扶轎男摔倒流血昏迷　信眾大喊「虎爺」悠悠轉醒

長髮三寶倒退嚕撞車竟先叫陣！行車記錄器曝真相　警方說話了

台中父子檔出海捕魚...兒子熱衰竭「海上昏迷」　海巡救一命

機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵

許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

AKIRA帶團員來台推麻辣鴨血.烏骨雞　路上見林志玲廣告「他」突喊加油

杜蘇芮向西轉西北帶豪雨　將直逼強颱不排除登陸

海獺搶遊客衝浪板還趕走人　政府「通緝」1個月仍抓不到

林志玲看AKIRA演出超投入　幫老公打100分...邱瓈寬噹爆XD

天使輪貨櫃打撈進度曝！116只已上岸　杜蘇芮來前搶撈剩餘500只

新北消防員一招騙過車牌辨識　汽車爽佔貴賓停車位...這下慘了

新北這路口連奪2命！警列為重點取締路段　再架移動式測速照相

苗栗駕駛疑中風撞電桿！腳踩住油門前輪空轉爆胎　燒焦味狂噴

快訊／139線「死亡彎道」頻釀傷亡　便衣警首次扮追焦手取締

半年偷吃1男1女還找偽娘！工程行老闆直喊精蟲衝腦　妻怒休夫

被詐5次痛失246萬想翻本！拿土地貸款300萬　好心當鋪救了她

「眾神之區」扶轎男摔倒流血昏迷　信眾大喊「虎爺」悠悠轉醒

長髮三寶倒退嚕撞車竟先叫陣！行車記錄器曝真相　警方說話了

台中父子檔出海捕魚...兒子熱衰竭「海上昏迷」　海巡救一命

杜蘇芮侵台機率高！北捷防颱布署　瞬間陣風若達標將「暫停營運」

他老感覺肚悶脹！檢查第3次才揪出「癌王」　醫示警6大高危險群

黃奕儒感謝五月天阿信寵愛！　曝他私下暖心舉動：沒有今天的我

郭台銘發文稱「民意大於黨意」　陳玉珍：相信他會做最好決定

快訊／午後對流雨開轟了！12縣市大雨特報　雨下到晚上

天使輪貨櫃打撈進度曝！116只已上岸　杜蘇芮來前搶撈剩餘500只

新北消防員一招騙過車牌辨識　汽車爽佔貴賓停車位...這下慘了

賴品妤拚連任組「汐止青年軍」　造勢邀青年熱舞

郭泓志慶生「兄弟」范逸臣送祝福！網讚：台版巨石強森

柯文哲為北流工程款砲轟中央　鄭文燦舉證打臉

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

社會熱門新聞

北市驚傳「夫妻墜樓」2人無生命跡象

北市癌末夫與妻「久病厭世」墜樓　送醫搶救雙雙不治

傳播妹赴摩鐵陪酒　老公等不到人驚覺出事了

過斑馬線0減速撞行人！駕駛剎完秒逃

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

人妻聯手小王殺夫焚屍　愈判愈輕無期都免了

新北一天3起孤獨死！警報驗調查中

西門町連續性侵惡狼恐再犯　延長強制治療3年

寫悔過書被嫌字草　新兵滅火器K班長

三寶「紅燈倒退嚕」撞他影片曝　下車竟反質疑被撞

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告

手遊賽真人開打！少年被噓引爆親友團對戰

撞飛斑馬線行人竟落跑　惡劣駕駛逃24hrs到案

玩水須簽切結書挨轟！頭城泳池無限期休園

更多熱門

相關新聞

新北急救體系再進化　2大重症支援提高存活率

新北急救體系再進化　2大重症支援提高存活率

日前一位45歲有心臟病史的患者突然倒下，之後家屬立刻撥打119及進行心肺復甦術（CPR），救護人員到場後立即展開急救行動，評估條件後立即通報亞東醫院啟動院前葉克膜計畫，把握黃金時刻，最後不僅成功把人救回來，患者目前也已康復出院。新北市消防局與板橋亞東醫院急診，宣布「院前啟動葉克膜計畫（ECPR）」正式全面推行後，自今年4月4日起執行以來，已有9件救治案例。

新北消防局創新救援措施保護市民

新北消防局創新救援措施保護市民

消防局遭噴漆Me too！分隊長兒子前女友幹的

消防局遭噴漆Me too！分隊長兒子前女友幹的

運彩經銷超搶手！　1.7萬人爭4000個名額

運彩經銷超搶手！　1.7萬人爭4000個名額

新北市連2天有強降雨　消防局籲：避登山玩水

新北市連2天有強降雨　消防局籲：避登山玩水

關鍵字：

新北市消防局汽車停車格矇騙抽籤

讀者迴響

熱門新聞

即／大阪電車隨機砍人釀3傷！對峙畫面曝

破億超跑布加迪撞BMW　車主嗆：賠你1輛

北市驚傳「夫妻墜樓」2人無生命跡象

北市癌末夫與妻「久病厭世」墜樓　送醫搶救雙雙不治

有機會颱風假！杜蘇芮最新各國路徑曝

杜蘇芮明轉中颱！估後天「海陸警報」　可能放颱風假

今大暑「大凶之日」禁忌一次看　3種人走衰運

李昌鈺被判偽造證據　血毛巾讓2男冤獄30年

直擊／林依晨遭瞎傳8年婚變　甜蜜合體老公

杜蘇芮又北偏！最快周二晚間陸警　氣象局揭「颱風假最可能」時間

賣淫1次2萬太便宜？台第一女優揭「正妹應得價碼」

單身太久…28歲男一愛愛「就結束了」：對不起

杜蘇芮恐達強颱！登陸機率高　風雨最大時間曝

杜蘇芮「各國預報」出爐　4縣市注意

傳播妹赴摩鐵陪酒　老公等不到人驚覺出事了

更多

最夯影音

更多
機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵

機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵
許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面