新北消防員一招騙過車牌辨識　汽車爽佔貴賓停車位...這下慘了

▲新北市消防局秘書室專員王蘋表示，已對同仁行政懲處並取消停車資格 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市消防局一名消防員年初抽不到地下室汽車停車格，但有抽到機車停車格，他卻自作聰明將機車牌拆下，掛在汽車前車牌上，矇騙車牌辨識系統，成功停在貴賓汽車停車格，但這行為被同事發現向上級舉報，消防局秘書室表示，已對消防員行政懲處並即刻取消停車資格。

據悉，有人發現新北市消防局地下室貴賓停車格99號，近一個月頻繁有一部黑色小客車停在格子內，覺得奇怪，於是向局本部秘書室反應，經調閱入口處監視器及車牌辨識系統資料，發現事有蹊蹺。

經調查，該名資通科消防員，因消防局局本部地下室汽機車停車位有限，每年年初都會抽籤，汽車每月800元，機車位480元，跟周遭民間停車位月租比起來非常便宜，他年初沒有抽到汽車格，但有抽到機車格。

沒想到這名消防員自作聰明，在進入地下室前，將機車車牌拆下懸掛在汽車前車牌上，矇騙車牌辨識系統，成功停到地下室99號貴賓停車位，但這行為被同仁發現向秘書室舉報，秘書室專員王蘋表示，該行為已違反「本局所屬建築物附設停車場使用管理要點」規定，將依獎懲標準規定予以行政懲處並即刻取消停車資格。