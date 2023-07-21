　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北急救體系再進化！院前啟動葉克膜與EMT-P+　2大重症支援提高存活率

新北急救體系再進化（圖／新北消防局提供）

▲新北消防局EMT-P展現團隊資源管理及優秀本職學能。（圖／新北消防局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

日前一位45歲有心臟病史的患者突然倒下，之後家屬立刻撥打119及進行心肺復甦術（CPR），救護人員到場後立即展開急救行動，評估條件後立即通報亞東醫院啟動院前葉克膜計畫，把握黃金時刻，最後不僅成功把人救回來，患者目前也已康復出院。新北市消防局與板橋亞東醫院急診，宣布「院前啟動葉克膜計畫（ECPR）」正式全面推行後，自今年4月4日起執行以來，已有9件救治案例。

根據衛生福利部統計，臺灣每年約有2萬人因為心因性因素造成心肺功能停止（OHCA），新北市的緊急救護案件數近年每年平均已逾20萬件，更是全國之冠。OHCA患者在沒有施行CPR狀態下，每晚1分鐘急救，存活率下降7～10％，4分鐘後腦部因為缺氧受損，超過10分鐘可能導致無法復原的腦損傷及死亡。

新北消防局與亞東醫院共同努力　全面推行院前葉克膜計畫

當病患突發性心跳停止，在第一時間緊急實施CPR，加上使用AED急救設備電擊去顫，可提高存活率之外，為了讓OHCA患者，尤其是患有頑固性心室心搏過速或心室纖維顫動患者，提供更快更即時的救命手段，新北市消防局與板橋亞東醫院急診展開更密切合作，共同推行院前啟動葉克膜計畫，不用等送到急診室，救護人員即可視情況在急救過程利用葉克膜治療來搶命，讓病患生命得以暫時延長，同時提升救護品質。

新北急救體系再進化（圖／新北消防局提供）

▲院前葉克膜計畫（ECPR）啟動送亞東醫院進行救治。

院前啟動葉克膜計畫是一種高度專業的急救措施，利用葉克膜裝置維持足夠的含氧血液供應，直到心輸出量恢復正常，以提高患者的長期存活率。計畫開始至今，新北市消防局已啟動了9件院前葉克膜計畫救治案例，在此期間，成功使5位患者存活超過2小時，其中1位患者已成功康復並出院，同時還有2件案例仍在追蹤觀察中，並期待患者能夠順利康復出院。

此次救治案例中，這位已經康復出院的患者，本身有心臟病史，家屬聽到他突然倒地的聲響後，立刻撥打119及進行CPR，救護人員到場接手後，也立即給予高品質CPR、正壓給氧，並進行插管建立呼吸道，急救過程中AED電擊14次，以及給予骨內針施打急救藥物，評估患者符合條件後，迅速通報亞東醫院啟動院前葉克膜計畫，撿回一條寶貴的生命。事後推測，患者發生OHCA時被發現時間甚短，加上立即報案、救護人員進階處置得宜及啟動葉克膜輔助，為提升存活率主要因素。

然而，並不是每一件危急個案都能啟動葉克膜施救，如果患者病況嚴重，已經屬於無法治療，使用葉克膜也只能稍微延長存活時間，並不能逆轉病情。為避免造成醫療資源及人力浪費，該計畫有嚴謹篩選條件，患者狀態必須符合才適用，包括：年齡在70歲以下、無明顯大出血跡象、非臥床狀態、非終末期器官衰竭、非末期癌症患者，並且有目擊者進行適當的CPR急救措施，報案至到院的時間應在40分鐘內完成ECPR程序。

EMT-P+高階救護機動支援隊　團隊合作搶救危急重症

為了讓急救過程所有細節完美到位，提升整體OHCA康復出院率，在板橋及三重地區還有「EMT-P+高階救護機動支援隊」，為新北市於109年首創成立，每隊配置6名資深EMT-P，面對OHCA重症患者時，除了發揮專業，到院前給予適切的搶救處置，最重要的是在現場能夠有效整合、指揮團隊合作，臨危不亂地為患者爭取黃金時間，而未來除了OHCA，也會針對其他5種嚴重危急案件：缺血性胸痛、抽搐、嚴重創傷、特殊重大急症、大量傷病患進行機動派遣。新北市消防局也預計於新莊地區再新增一支隊伍，擴大支援範圍，守護更多生命。

今年6月24日上午8時就接獲民眾報案，指稱年約70歲的母親在廚房突然抽搐後倒下並失去意識，指揮中心派遣員即派遣特搜大隊慈福分隊及第三大隊三重中隊EMT-P+前往，同時透過電話持續評估患者生命徵象，經確認患者對痛無反應及無呼吸，隨即透過電話進行DA-CPR，在等待救護車過程指導家屬持續施予患者CPR急救。

救護人員接觸患者評估後，確認患者無反應、無呼吸、無脈搏，為到院前心肺功能停止，EMT-P+立即進行團隊分工，同時監測患者心律、施予CPR、正壓給氧、執行骨內針注射並注射強心劑；經分析患者為可電擊心律後，即施予電擊並持續急救，隨後將患者合力搬至救護車送往臺北市新光醫院接續急救，患者於到院前恢復自主呼吸及心跳，經追蹤患者於27日意識已恢復清醒、可透過肢體動作表達需求，雖未完全脫離險境，但病況已日趨好轉。

「院前葉克膜計畫（ECPR）」的全面推行是一項及早讓院端啟動重症支援重要的里程碑，「EMT-P+高階救護機動支援隊」更是運用團隊資源管理不斷精進到院前緊急醫療處置品質，這2項救護政策為面臨危急狀況的患者提供了新希望，且有效地提高存活率，根據統計，新北市OHCA康復出院率從99年的3.1％逐年提升，到今年6月達到11.43％，截至目前為止已經成功救回了2,217人，是六都第一。為持續守護全體市民的安全，未來新北市消防局將繼續與亞東醫院及其他醫療單位緊密配合，提升團隊資源整合，使緊急救護的工作推行順利，拯救更多生命。

ET快訊
冷氣工人認「不熟悉安裝」！　還打電話求救同事
驚悚畫面！北投23歲女「走斑馬線被車撞」噴飛
站牌「藍色康乃馨」哀悼政大女　公車族嚇到躲騎樓等車
杜蘇芮不排除「下周一海警」！最靠台灣時間曝
快訊／4張千萬發票沒人領！
冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」
杜蘇芮強度可期！歐洲模式「侵台機率曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跟貧窮說byebye！4生肖明起財運擋不住　屬鼠「財星入命」

北流1.9億柯文哲指「民進黨執政就會給錢」　文化部：無黨派之分

杜蘇芮不排除「下周一海警」！最靠台灣時間曝　雨連炸4天

冷氣砸死政大女「扯出台灣人劣根性」　網點名1悲劇：奪走49條命

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」　網驚：第六感真玄

工安意外「哪件最可怕？」　PTT點名去年花蓮港意外：影片很驚悚

新北急救體系再進化！院前啟動葉克膜與EMT-P+　2大重症支援提高存活率

杜蘇芮強度可期！歐洲模式「侵台機率4成」　專家曝終結魔咒關鍵

快訊／「杜蘇芮」輕颱生成了！最新路徑出爐　下周不排除發海警

杜蘇芮今生成！彭啟明揭「可能移動路徑」　2地區雨彈來襲

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

Sandy 4月兒「太像吳宗憲」！　嫩嬰肉照曝光：洗基因失敗

黃子佼沉寂1個月首發文！　淚謝孟耿如：用餘生彌補

亂咬東西！萌貓面壁罰站　無辜喵喵叫求爸原諒QQ

小海豹從角落彈跳而來　圓大眼看鏡頭畫面萌翻

跟貧窮說byebye！4生肖明起財運擋不住　屬鼠「財星入命」

北流1.9億柯文哲指「民進黨執政就會給錢」　文化部：無黨派之分

杜蘇芮不排除「下周一海警」！最靠台灣時間曝　雨連炸4天

冷氣砸死政大女「扯出台灣人劣根性」　網點名1悲劇：奪走49條命

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」　網驚：第六感真玄

工安意外「哪件最可怕？」　PTT點名去年花蓮港意外：影片很驚悚

新北急救體系再進化！院前啟動葉克膜與EMT-P+　2大重症支援提高存活率

杜蘇芮強度可期！歐洲模式「侵台機率4成」　專家曝終結魔咒關鍵

快訊／「杜蘇芮」輕颱生成了！最新路徑出爐　下周不排除發海警

杜蘇芮今生成！彭啟明揭「可能移動路徑」　2地區雨彈來襲

先探／謝金河：猛爆式衝刺會有後座力

跟貧窮說byebye！4生肖明起財運擋不住　屬鼠「財星入命」

轄內交通事故死亡長輩佔1／3　里港警聯手路老師宣導交安

被35年友情背叛！男發現妻子和「最好朋友」在一起　崩潰殺妻2死

【廣編】黑松C＆C ╳plain-me聯名商品夏日度假必備　參加活動再抽東京雙人行

港「國歌法」通過後首例！　27歲攝影配音港獨曲判刑3個月

23歲女導師「教室輕生亡」！疑遭恐龍家長逼死　4藝人哀悼：必查真相

冷氣從17F掉下！同路段某建築物「外牆裝40台」　正下方也是公車站

日本前職業棋士「殺前妻未遂」被逮！　持鋤頭闖前岳父家

鴻海參展2023亞太永續博覽會　秀綠色智慧與循環經濟願景

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

杜蘇芮路徑大修！歐洲模式預測「撞台灣」　氣象局：往南機率高

越熱越旺！「大暑有喜」4習俗曝光

熱炒店老闆被起底「曾酒駕」　網反串狂刷4字

杜蘇芮颱風今將生成　不排除海警、侵台機率提高

杜蘇芮颱風今生成！　最新各國路徑出爐

年薪600萬工程師徵婚！「顧家就好」月給2萬零用

「杜蘇芮」輕颱生成了！最新路徑出爐　下周不排除發海警

大暑巧遇虎爺生日！「4生肖」迎來大運

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」

政大財政系女學生被冷氣砸死　校方證實：深感遺憾「已慰問家屬」

更多熱門

相關新聞

8年助524件救護　彰化女義消獲獎

8年助524件救護　彰化女義消獲獎

救命女英雄！彰化縣消防局彰化東區義消分隊隊員吳可芸，近8年來已協助524件救護案件勤務，更有2次將OHCA患者(到院前心肺功能停止)從鬼門關搶救成功，更榮獲今年消防署全國救護志工菁英，將於12月國際志工日公開表揚。

新北消防局創新救援措施保護市民

新北消防局創新救援措施保護市民

消防局遭噴漆Me too！分隊長兒子前女友幹的

消防局遭噴漆Me too！分隊長兒子前女友幹的

田間農作疑高溫倒地斷氣　勇消從死神手中搶命

田間農作疑高溫倒地斷氣　勇消從死神手中搶命

工人騎車左切被撞死　現場這事超詭異

工人騎車左切被撞死　現場這事超詭異

關鍵字：

新北市消防局亞東醫院急診院前啟動葉克膜計畫ECPROHCAEMT-P+高階救護機動支援隊

讀者迴響

熱門新聞

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

政大女被砸死　爸爸痛心提2質疑

「大蛇從天降落」嚇壞洗衣阿姨

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

13歲少女「當誘餌」抓色狼　警監控下竟被載走性侵

《不熙娣》班底偷錢還提告！她折磨3年：好累

即／裝冷氣砸死女大生！工人低頭不發一語過失致死移送

看起來溫和，其實超不好惹的3星座

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

杜蘇芮路徑大修！歐洲模式預測「撞台灣」　氣象局：往南機率高

蘆洲1人墜6樓倒臥血泊　緊急搶救中

從八里到新店學開車…政大女被冷氣砸死！家屬悲痛難接受　

更多

最夯影音

更多
想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常
黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面