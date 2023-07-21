新北急救體系再進化！院前啟動葉克膜與EMT-P+　2大重症支援提高存活率

▲新北消防局EMT-P展現團隊資源管理及優秀本職學能。（圖／新北消防局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

日前一位45歲有心臟病史的患者突然倒下，之後家屬立刻撥打119及進行心肺復甦術（CPR），救護人員到場後立即展開急救行動，評估條件後立即通報亞東醫院啟動院前葉克膜計畫，把握黃金時刻，最後不僅成功把人救回來，患者目前也已康復出院。新北市消防局與板橋亞東醫院急診，宣布「院前啟動葉克膜計畫（ECPR）」正式全面推行後，自今年4月4日起執行以來，已有9件救治案例。

根據衛生福利部統計，臺灣每年約有2萬人因為心因性因素造成心肺功能停止（OHCA），新北市的緊急救護案件數近年每年平均已逾20萬件，更是全國之冠。OHCA患者在沒有施行CPR狀態下，每晚1分鐘急救，存活率下降7～10％，4分鐘後腦部因為缺氧受損，超過10分鐘可能導致無法復原的腦損傷及死亡。

新北消防局與亞東醫院共同努力 全面推行院前葉克膜計畫

當病患突發性心跳停止，在第一時間緊急實施CPR，加上使用AED急救設備電擊去顫，可提高存活率之外，為了讓OHCA患者，尤其是患有頑固性心室心搏過速或心室纖維顫動患者，提供更快更即時的救命手段，新北市消防局與板橋亞東醫院急診展開更密切合作，共同推行院前啟動葉克膜計畫，不用等送到急診室，救護人員即可視情況在急救過程利用葉克膜治療來搶命，讓病患生命得以暫時延長，同時提升救護品質。

▲院前葉克膜計畫（ECPR）啟動送亞東醫院進行救治。

院前啟動葉克膜計畫是一種高度專業的急救措施，利用葉克膜裝置維持足夠的含氧血液供應，直到心輸出量恢復正常，以提高患者的長期存活率。計畫開始至今，新北市消防局已啟動了9件院前葉克膜計畫救治案例，在此期間，成功使5位患者存活超過2小時，其中1位患者已成功康復並出院，同時還有2件案例仍在追蹤觀察中，並期待患者能夠順利康復出院。

此次救治案例中，這位已經康復出院的患者，本身有心臟病史，家屬聽到他突然倒地的聲響後，立刻撥打119及進行CPR，救護人員到場接手後，也立即給予高品質CPR、正壓給氧，並進行插管建立呼吸道，急救過程中AED電擊14次，以及給予骨內針施打急救藥物，評估患者符合條件後，迅速通報亞東醫院啟動院前葉克膜計畫，撿回一條寶貴的生命。事後推測，患者發生OHCA時被發現時間甚短，加上立即報案、救護人員進階處置得宜及啟動葉克膜輔助，為提升存活率主要因素。

然而，並不是每一件危急個案都能啟動葉克膜施救，如果患者病況嚴重，已經屬於無法治療，使用葉克膜也只能稍微延長存活時間，並不能逆轉病情。為避免造成醫療資源及人力浪費，該計畫有嚴謹篩選條件，患者狀態必須符合才適用，包括：年齡在70歲以下、無明顯大出血跡象、非臥床狀態、非終末期器官衰竭、非末期癌症患者，並且有目擊者進行適當的CPR急救措施，報案至到院的時間應在40分鐘內完成ECPR程序。

EMT-P+高階救護機動支援隊 團隊合作搶救危急重症

為了讓急救過程所有細節完美到位，提升整體OHCA康復出院率，在板橋及三重地區還有「EMT-P+高階救護機動支援隊」，為新北市於109年首創成立，每隊配置6名資深EMT-P，面對OHCA重症患者時，除了發揮專業，到院前給予適切的搶救處置，最重要的是在現場能夠有效整合、指揮團隊合作，臨危不亂地為患者爭取黃金時間，而未來除了OHCA，也會針對其他5種嚴重危急案件：缺血性胸痛、抽搐、嚴重創傷、特殊重大急症、大量傷病患進行機動派遣。新北市消防局也預計於新莊地區再新增一支隊伍，擴大支援範圍，守護更多生命。

今年6月24日上午8時就接獲民眾報案，指稱年約70歲的母親在廚房突然抽搐後倒下並失去意識，指揮中心派遣員即派遣特搜大隊慈福分隊及第三大隊三重中隊EMT-P+前往，同時透過電話持續評估患者生命徵象，經確認患者對痛無反應及無呼吸，隨即透過電話進行DA-CPR，在等待救護車過程指導家屬持續施予患者CPR急救。

救護人員接觸患者評估後，確認患者無反應、無呼吸、無脈搏，為到院前心肺功能停止，EMT-P+立即進行團隊分工，同時監測患者心律、施予CPR、正壓給氧、執行骨內針注射並注射強心劑；經分析患者為可電擊心律後，即施予電擊並持續急救，隨後將患者合力搬至救護車送往臺北市新光醫院接續急救，患者於到院前恢復自主呼吸及心跳，經追蹤患者於27日意識已恢復清醒、可透過肢體動作表達需求，雖未完全脫離險境，但病況已日趨好轉。

「院前葉克膜計畫（ECPR）」的全面推行是一項及早讓院端啟動重症支援重要的里程碑，「EMT-P+高階救護機動支援隊」更是運用團隊資源管理不斷精進到院前緊急醫療處置品質，這2項救護政策為面臨危急狀況的患者提供了新希望，且有效地提高存活率，根據統計，新北市OHCA康復出院率從99年的3.1％逐年提升，到今年6月達到11.43％，截至目前為止已經成功救回了2,217人，是六都第一。為持續守護全體市民的安全，未來新北市消防局將繼續與亞東醫院及其他醫療單位緊密配合，提升團隊資源整合，使緊急救護的工作推行順利，拯救更多生命。