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卡努對北海岸影響大　新北消防局籲低窪民眾做防颱準備

▲卡努颱風將襲台，新北消防局呼籲民眾做好防颱準備。（圖／記者張君豪翻攝）

▲卡努颱風將襲台，新北消防局呼籲民眾做好防颱準備。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／新北報導

根據中央氣象局預報資料，卡努颱風持續接近台灣，氣象局並在8月1日20時30分發布海上颱風警報，因卡努颱風行進方向偏西，暴風圈有可能接觸北台灣陸地，發布陸上颱風警報機率變高，評估受颱風影響範圍包括北海岸、東北角。

新北市政府消防局第六大隊在卡努颱風來襲期間，將針對轄內東北角包含瑞芳、貢寮及北海岸包含萬里、金山、石門等地區加強防颱勸導措施。新北消防局所屬分隊已完成船艇整備，各項救災裝備器材檢查準備，如颱風來襲或短暫強降雨，造成積淹水需救援時，消防人員便能即刻前往協助搶救，並保持緊急通報網絡暢通。

▲卡努颱風將襲台，新北消防局呼籲民眾做好防颱準備。（圖／記者張君豪翻攝）

新北市消防局第六大隊大隊長羅億田提醒：「多一分防颱準備，就能少一分颱風損失」，卡努颱風侵襲台灣時有可能變成強烈颱風，或中度颱風上限，請民眾做好防颱準備。

位處低窪地區民眾，請預先做好避難疏散的準備，颱風侵襲請配合鄉鎮市公所、村里長、警察、消防人員之指示，前往臨時避難處所。另外也請民眾颱風期間勿到海河邊，從事觀潮觀洪、戲水釣魚、溯溪等戶外活動。如非必要請勿任意外出。

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