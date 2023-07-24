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新北警消合作運送AED即刻救援守護生命　完善緊急救護防護網

▲▼ 新北警消合作運送AED即刻救援守護生命　完善緊急救護防護網 。（圖／新北市政府）

▲新北消防局同仁協助警察局永和分局辦理CPR暨AED常年訓練。（圖／新北消防局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

「砰」的一聲，有人突然倒地不醒，失去呼吸心跳，若能把握黃金時間緊急搶救，施行心肺復甦術和使用自動體外心臟電擊去顫器，也就是CPR＋AED，大有可能救起一條寶貴性命。及時救援OHCA患者的過程中，每個動作都是在和時間賽跑，目前在重要公共場所大多設有AED，但面臨部分案件需要跨區域支援時，必須仰賴更完善的緊急救護防護網絡，因此新北市消防局將與警察局攜手，共同推動警察人員運送AED（POA）計畫，使救援行動更迅速高效。

新北市的緊急救護案件數量近年來平均已逾20萬件，位居全國之冠，其中心肺功能停止案件每年平均高達2,200件。猝死奪命就在一瞬之間，要從鬼門關前把OHCA患者搶救回來，救護時效至關重要，尤其遇到須跨區域支援案件，警消通力合作絕對是非常關鍵。當消防局接獲OHCA案件，警察派出所與現場相距不遠時，119指揮中心使用「一鍵互通」方式同步轉報案件資訊後，再由警察局指派鄰近派出所員警攜帶AED前往支援，在救護車抵達前，可有效填補急救空白時間，即時急救患者。

根據109年至111年統計數據顯示，119指揮中心通知警察局協請運送AED至現場案件共12起，其中警察優先到場案件共6起，其中3起患者最終獲救並存活，存活率相當高。OHCA患者的搶救時間非常短暫，心臟驟停狀態下，黃金救援時間只有4分鐘，分秒必爭，如果能夠及早接受緊急處置，不僅可以提高救活率，更可以降低生理機能影響，提升康復出院率。

▲▼ 新北警消合作運送AED即刻救援守護生命　完善緊急救護防護網 。（圖／新北市政府）

▲新北消防局陳副局長崇岳與警察局主任秘等長官參訪指揮中心合影。

新北市消防局與警察局在今（112）年5月30日即召開研商會議，警察局同意各分局協助執行運送AED的任務，第一時間就先到現場進行急救，等待專業救護人員到達。為確保急救過程的每一環節順利執行，警察同仁在現場操作AED及進行CPR時，119指揮中心也會同步提供線上醫療指導，協助指導施救者（包括家屬、報案人或警察）施行急救技術。

消防局也預計在今年下半年全力配合辦理警察人員CPR及AED的訓練，以便有效應對各種急救情況，而這項被簡稱為「POA」的Police AED計畫，明（113）年1月1日起將全面實施，並在未來每年召開會議進行評估和反饋，檢視推動狀況及成效，持續優化計畫。警消合作運送AED（POA）計畫的啟動，象徵著新北市消防局與警察局共同攜手合作，為緊急救護防護網絡添磚加瓦，更為OHCA患者提供更即時的救援措施，提升患者的存活率和康復機會，全力守護全體市民的安全，讓每一位市民都能夠享有安居樂業的生活。

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