住8千一晚飯店遭電擊！小妹摸電梯門「下秒彈開尖叫」慘心肌受損





▲12歲女孩疑遭酒店電梯門電擊。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一母親顧姝（化名）近日在網上發文稱，8月16日下午7時左右，她帶2個女兒入住四川成都一家2000元人民幣（約新台幣8418元）一晚的酒店，當時她們步入一部電梯，大女兒的手觸碰到了電梯門時，「只聽見她高聲尖叫並被彈起，身體不受控制地顫抖著。」送醫檢查後，醫生診斷心肌受損，後續可能有後遺症。

據《華商報》報導，日前，顧姝（化名）在網上發文稱，8月16日下午7時左右，她帶著2個女兒入住四川成都領地希爾頓嘉悅里酒店，房價大約是2000元（人民幣，下同）一晚，在前台拿到房卡後她們回到房間收拾了一下，她準備帶2孩子出門吃飯。

該酒店位於成都市青羊區西御街，工作人員稱，他們是希爾頓旗下的一個品牌酒店，雖然沒有掛牌掛星，但實行的是五星級服務，價格大約是每晚2000元。

顧姝說，當時她帶著2個女兒步入一部電梯，發現所乘坐的那部電梯按鍵沒有1樓，12歲的大女兒第一個退出電梯，「她剛退了一步，想看看電梯另一邊有沒有1樓，於是伸頭察看，就在這時，她的手觸碰到了電梯門，只聽見她高聲尖叫並被彈起，我頓時嚇傻了，看見她站在原地，身體不受控制地顫抖著，我馬上聯繫酒店前台，催促他們派人趕到現場，並報警。」

她說，隨後酒店方派人與她一起帶女兒去醫院，「車上，我發現她手腳冰涼，她說感到心慌，身體止不住地顫抖，我心如刀絞。」

她稱，到醫院後掛了急診，原本要抽3管血，到第三管時孩子的血抽不出來，護士提出換個手臂繼續抽，孩子大哭抗拒，第三管血常規沒做， 「在醫院的2個小時裡，酒店方沒給我們買一瓶水一個盒飯，我獨自帶著2個女兒，汗流浹背，我發現隨身帶了一瓶牛奶，便給孩子喝下，希望酒店方給點個外賣，對方叫我們回酒店吃。」

檢查結果出來後，醫生稱是心肌受損，很危險，後續可能有後遺症，要求立即住院觀察，「我大哭，沒想到近2000元一晚的酒店會讓孩子受到這麼大的傷害，他們連最基本的電路安全都不能保證。」顧姝在網上曬出的一份成都市第三人民醫院急診病歷顯示，她女兒臨床診斷為「電擊傷」，肌酸激酶增高。

事發後酒店方曾回應說，當初他們第一時間聯繫了電梯維保公司，對方趕到現場緊急處理，事發原因正在進一步調查中，「目前電梯是安全的，可以正常使用。」

酒店方還稱，當時他們曾第一時間送該小女孩去醫院，並墊付了醫藥費，「我們在全程照顧這一家人，包括她們家的一日三餐，發生這樣的事，酒店方會負責任的。」

北京大學人民醫院主任醫師王傳林解釋說，一定量的電流通過人體引起不同程度組織損傷或器官功能障礙或猝死，稱為電擊傷，俗稱觸電，根據臨床表現分為電擊傷，電熱灼傷，閃電損傷3種，「症狀輕時出現驚嚇、心悸，面色蒼白，頭暈，乏力，重時會出現昏迷、強直性肌肉收縮、休克、心律失常、心臟驟停、呼吸停止甚至死亡，通過心電圖檢查可見各種心律失常，急性心肌損傷等。」

王傳林稱，觸電後應立即切斷電源，或用不導電物體使觸電者盡快脫離電源，電擊傷現場急救是救治關鍵，「輕症患者恢復後多無遺留症狀，電擊傷的併發症有心肌損傷、嚴重心律失常和心功能障礙等。」發生觸電的原因從客觀因素來看，他認為主要是電器及線路等沒有定期檢查和維修產生的漏電。