正妹被糾纏躲百貨公司！北捷「搭訕大隊」恐觸法　警將擴大臨檢

▲捷運中山站經常出現酒店經紀搭訕落單女子，詢問是否要到酒店陪酒上班。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近期台北捷運站的出口處出現許多搭訕男，引發落單女子恐慌，甚至為了躲避而逃進百貨公司等。對此，警方表示，搭訕大都為酒店經紀公司、付費學習搭訕的人，然而部分搭訕行為已觸法，將加強捷運站周遭巡邏以及守望。

有女網友在網路論壇Dcard抱怨，台北捷運中山站經常有陌生男子堵住出口搭訕，讓她感到非常害怕，引起不少女網友共鳴。對此，警方陸續在多個可能出現酒店經紀的捷運中山站出入口進行排查，當場發現一名落單女子遭糾纏，甚至逃到附近百貨公司也被跟蹤，因此員警上前阻止並當場告誡該名搭訕的男子。

▲捷運警察加強臨檢捷運站出口，針對隨機搭訕滋擾落單女子的人進行盤查。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方表示，近期出現在捷運站搭訕落單女子的男性，大都是要求女生到酒店陪酒上班的經紀人，但這樣的情節可能涉及違反性騷擾防治法第2條，「以歧視、侮辱之言行，而有冒犯之情境」、刑法第 304條強制罪、跟蹤騷擾防制法第3條(監視、觀察、跟蹤或知悉特定人行蹤)。

為避免更多女性受到騷擾，北市捷運警察隊結合轄區中山分局，將加強捷運站周遭巡邏以及守望，並請站務、保全人員注意及巡邏。警方呼籲，被陌生人搭訕要注意安全，不要留下個人資料及前往陌生地點，遇到糾纏及騷擾時可大聲呼喊，吸引站務人員或周圍旅客的注意，或撥打110報案請求員警協助。