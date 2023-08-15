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遊客住雲南酒店一晚8500元　「愛護水資源」二次泡澡要額外收費

▲▼浴缸,泡澡。（圖／記者劉維榛攝）

▲雲南大理酒店二次泡澡需額外收費，業者稱愛護水資源。（圖／記者劉維榛攝）

實習記者高語璠／綜合報導

有博主日前發影片稱，她到雲南大理一晚要價2000多元人民幣（約8500元新台幣）的酒店泡澡，第二次居然要收費。博主發文表示不解，並曬出訂單，消息一出引起網友熱議。

據《上游新聞》報導，有博主日前發影片表示，對於「酒店第二次泡澡收費」感到不滿。影片顯示，泡澡池旁放有一塊牌子，上面寫著「請愛護水資源，第二次收費」字樣，遭不少網友質疑。

▲▼雲南大理酒店二次泡澡額外收費，業者稱愛護水資源 。（圖／翻攝微博）

▲酒店泡澡池旁放有一塊牌子，上面寫著「請愛護水資源，第二次收費」字樣。(圖／翻攝微博）

前台工作人員說，在酒店房間內第一次泡澡是免費的，後續泡澡需要額外收費，每次額外收費都是50元（約210元新台幣），因為泡澡池每次用水量很大，注水需要半小時，有些客人會泡很幾次，比較浪費水。

該工作人員還說，酒店有房間自帶浴缸、泡澡池，浴缸可以多次免費泡澡，泡澡池能容納兩個人同時泡澡，但有的顧客反覆多次泡澡，造成泡澡池的水消耗大，且需要工作人員排水，為了避免出現單個房間多次重複泡澡，影響其他房間泡澡池水供應的情況，酒店才設置這牌子進行提示，雖然有這個牌子，但顧客提出泡兩次、三次，我們也會滿足顧客，從來沒有收費。

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