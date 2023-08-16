帶孩出國遊學1個月！老公「爽上3次酒店」暈船了　貴婦崩潰

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

常替網友開釋感情的音樂人許常德，今在臉書分享心碎案例，一名人妻陪孩子出國遊學1個多月，事後她震驚發現，老公竟趁機去了2、3次酒店，還約酒店妹吃飯看電影，崩潰的她像著魔般，不斷找尋偷吃鐵證，也開始徬徨是否該繼續這樣的日子。

粉專「許常德的地下手記」分享這位人妻的故事，本尊透露，她帶著孩子出國遊學1個多月，發現老公在這段時間裡，竟去了2、3次酒店，還主動約酒店妹吃飯、看晚場電影，「看完電影後，酒店妹問他要做什麼？但老公說，之後酒店妹沒有赴約，不過信任已經打破了。」

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在得知殘酷事實後，她像著了魔似的找尋蛛絲馬跡，「我一直以為我們是對很相愛的夫妻，但現在才發現，原來我們的感情真的好薄弱，或許他本來就不是這麼愛我，只是我一直活在我們的粉紅泡泡裡。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

人妻直言，自己很清楚對方能給的，就是讓她和孩子過上有品質的生活，完全不需要擔心錢的問題，「認真回想起來，他不是對我用心的，還是我太貪心了，就這樣過完我們的婚姻？」

對此，網友們不禁感慨，「如果妳的金錢自由，就不會有現在的問題啦！現在開始把自己的荷包裝滿錢，還有準備不用依賴老公可以活下去的能力」、「無論如何，慢慢補充自己的小金庫，有錢才有底氣」、「讓自己獨立，重心放在自己身上，才會有安全感，去工作去做自己想做的事」、「調整腳步，轉移焦點，微笑面對，好好愛自己，過妳想要的生活」、「歡迎來到真實世界」、「往後的劇本該怎麼演端看妳自己取決，如果心裡疙瘩過不去，不如想辦法把自己財庫補好補滿，再來談感情」。