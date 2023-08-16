　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

帶孩出國遊學1個月！老公「爽上3次酒店」暈船了　貴婦崩潰

▲▼酒店,臨檢,林森北路。（資料照／記者張一中攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

常替網友開釋感情的音樂人許常德，今在臉書分享心碎案例，一名人妻陪孩子出國遊學1個多月，事後她震驚發現，老公竟趁機去了2、3次酒店，還約酒店妹吃飯看電影，崩潰的她像著魔般，不斷找尋偷吃鐵證，也開始徬徨是否該繼續這樣的日子。

粉專「許常德的地下手記」分享這位人妻的故事，本尊透露，她帶著孩子出國遊學1個多月，發現老公在這段時間裡，竟去了2、3次酒店，還主動約酒店妹吃飯、看晚場電影，「看完電影後，酒店妹問他要做什麼？但老公說，之後酒店妹沒有赴約，不過信任已經打破了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在得知殘酷事實後，她像著了魔似的找尋蛛絲馬跡，「我一直以為我們是對很相愛的夫妻，但現在才發現，原來我們的感情真的好薄弱，或許他本來就不是這麼愛我，只是我一直活在我們的粉紅泡泡裡。」

▲▼車震,情侶。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

人妻直言，自己很清楚對方能給的，就是讓她和孩子過上有品質的生活，完全不需要擔心錢的問題，「認真回想起來，他不是對我用心的，還是我太貪心了，就這樣過完我們的婚姻？」

對此，網友們不禁感慨，「如果妳的金錢自由，就不會有現在的問題啦！現在開始把自己的荷包裝滿錢，還有準備不用依賴老公可以活下去的能力」、「無論如何，慢慢補充自己的小金庫，有錢才有底氣」、「讓自己獨立，重心放在自己身上，才會有安全感，去工作去做自己想做的事」、「調整腳步，轉移焦點，微笑面對，好好愛自己，過妳想要的生活」、「歡迎來到真實世界」、「往後的劇本該怎麼演端看妳自己取決，如果心裡疙瘩過不去，不如想辦法把自己財庫補好補滿，再來談感情」。

❤4大瓶洗衣精下殺399、150抽衛生紙「1包不到12元」！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

ET快訊
快訊／已婚處長自爆亂搞3女　群創回應了
降雨高峰時間點出爐
為了送女友登機！男子「買機票不搭機」當場被抓　最重恐關2年
大蛇丸單飛4年「百萬點閱剩2成」！　網點破關鍵
快訊／民進黨不忍了！　宣布告館長　
快訊／林秉聖拒加盟攻城獅　原母隊中信特攻回應了
喊「兩年來都有證據」　館長：民進黨、寶和會有關係就是證據

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日網紅揭「台灣病態交通」挨轟滾回去！他再列10點反擊：我要留下

性慾太大！女友主動誘惑「連續5天都壞壞」　同居2個月他扛不住

只想戀愛不想結婚！「最恐婚」TOP3星座

帶孩出國遊學1個月！老公「爽上3次酒店」暈船了　貴婦崩潰

今晚西半部都有雨！明後天是降雨高峰　中南部又成「雨彈集中地」

高雄公園雨後狂冒「白色菌菇」　一查竟然是有毒品種！

極兇黑兔年「鬼門開了」！城隍爺示警18禁忌　犯了小心引鬼上身

「謝謝您讓我活下來」　童綜合19年移植186例器官遺愛人間

「石斑魚粥」用泡的！農業部嚴選20項水產品　提供秋節送禮選擇　

私校退場改建社宅或長照據點　台首大等四校提行政院跨部會議討論

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

日網紅揭「台灣病態交通」挨轟滾回去！他再列10點反擊：我要留下

性慾太大！女友主動誘惑「連續5天都壞壞」　同居2個月他扛不住

只想戀愛不想結婚！「最恐婚」TOP3星座

帶孩出國遊學1個月！老公「爽上3次酒店」暈船了　貴婦崩潰

今晚西半部都有雨！明後天是降雨高峰　中南部又成「雨彈集中地」

高雄公園雨後狂冒「白色菌菇」　一查竟然是有毒品種！

極兇黑兔年「鬼門開了」！城隍爺示警18禁忌　犯了小心引鬼上身

「謝謝您讓我活下來」　童綜合19年移植186例器官遺愛人間

「石斑魚粥」用泡的！農業部嚴選20項水產品　提供秋節送禮選擇　

私校退場改建社宅或長照據點　台首大等四校提行政院跨部會議討論

快訊／林秉聖陷合約糾紛　中華籃協確認將介入調停

啪完人妻丟包超商…他挨告性侵曝「超盤真相」！買化妝品又要金戒

包廂吵到戶外！K歌一言不合變K人　北市信義區濺血警出動快打

恰總讚林逸翔打擊協調佳擁快腿　自培補強告一段落

土屋太鳳元旦閃婚「寶寶平安出生」！產後3個月就上工…火速復出

群創已婚處長自爆不正當男女關係　公司：若違法以最高道德標準處理

獨／蔡嘉茵「半夜做人」太大聲！管理員開罵　曾敬驊睡覺驚被鬼看

公牛一直頂！鬥牛士遭連續「拋飛空中」重摔　下面被頂到受傷

重點是健康！　葉總：徐若熙最快8月底上一軍

清皇帝床上SOP曝「限時30分鐘」！最愛這姿勢　太監站滿門口旁聽

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

生活熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

今起全台連下4天　雨最大時間曝

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

批台灣美食排名墊底！錫蘭：只有2樣能吃

今起雨擴全台！　5天預測圖「一片橘紅」

今天只是開始！明後天是降雨高峰

即／花蓮近海01：09發生規模4.7地震　最大震度3級

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

全團上飛機「她獨留機場氣炸」　網驚：旅行社要關門了

鬼門開了！「60年來最凶」7種人易撞鬼

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

「她面試說2句話」工作秒掰！主管：2類人易錄取

全台「欣園」被盯上！　倒閉麻辣火鍋店求償6位數

更多熱門

相關新聞

蘿莉塔留言辱李沐晴　判賠10萬確定

蘿莉塔留言辱李沐晴　判賠10萬確定

藝人蘿莉塔（本名李晨菲）在臉書留言，稱藝人李沐晴「她已經吃別人的男友＆老公很多次」，遭求償200萬元。一審判蘿莉塔須賠償10萬元，案經上訴，高等法院二審駁回上訴，仍判蘿莉塔賠償10萬元，全案確定。

北捷「搭訕大隊」恐觸法　警將擴大臨檢

北捷「搭訕大隊」恐觸法　警將擴大臨檢

遊客住雲南酒店一晚8500元 「愛護水資源」二次泡澡要額外收費

遊客住雲南酒店一晚8500元 「愛護水資源」二次泡澡要額外收費

39歲人妻遭尪當街「割喉慘死」

39歲人妻遭尪當街「割喉慘死」

要上班陪酒嗎？北捷週邊慘變酒店「獵場」

要上班陪酒嗎？北捷週邊慘變酒店「獵場」

關鍵字：

出國遊學酒店酒店妹出軌偷吃婚外情老公婚姻離婚許常德貴婦

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

爆熱戀「毛弟前女友」　禾浩辰大方認「發展中」：希望給我們一點空間

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

今起全台連下4天　雨最大時間曝

攻城獅又簽空氣？　林秉聖婉拒加入

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

快訊／36歲漫畫家佐野菜見癌逝！

愛妻失蹤24天找到了！她每天超商「等老公」有洋蔥

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

美女主播剛爆穩交戀！男友竟帶熟女「平價旅館開房」

換變頻冷氣電費仍破萬　師傅曝1動作：月省2000

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面