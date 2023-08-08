皮卡丘粉暴動！7-11聯名寶可夢推芒果霜淇淋　雞尾酒咖啡買2送2

▲7-11聯名寶可夢推出「夏日芒芒霜淇淋」，更首度推出2款「雞尾酒風味氣泡咖啡」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

皮卡丘粉絲暴動了！7-11聯名寶可夢推出「夏日芒芒霜淇淋」，超萌的皮卡丘包裝，買2支還送限量造型湯匙，指定期間使用icash Pay支付還享「買1送1」。此外也率超商通路之先，在6800間門市推出2款「雞尾酒風味氣泡咖啡」，更有期間限定的大人風味「爸爸的思樂冰」、「爸爸的霜淇淋」。

▲7-11聯名寶可夢推出「夏日芒芒霜淇淋」，讓不少皮卡丘粉絲朝聖搶購。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN推出以芒果口味為基底的「夏日芒芒霜淇淋」，更與寶可夢聯名，鮮豔的黃色皮卡丘包裝，準備攻陷寶可夢粉絲，新推出期間已有不少寶可夢迷朝聖搶購。除了買2支就送限量造型湯匙1支，在8月期間的每周五六日（8/11-13、8/18-20、8/25-27）使用icash Pay支付霜淇淋，還享同品項「買1送1」。

▲▼7-11聯名寶可夢推出「夏日芒芒霜淇淋」，指定期間使用icash Pay支付還享同品項「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

此外，看好微醺風味咖啡成為新趨勢，今年夏天再度攜手國際知名基酒品牌BACARDÍ Rum （百加得蘭姆酒）及 Bombay Sapphire Gin（龐貝藍鑽特級琴酒）大玩風味聯姻，獨家開發2款夏日清涼雞尾酒風味氣泡咖啡，以經典調酒Mojito與White Lady為風味，推出「莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡」、「白色佳人雞尾酒風味咖啡」。

▲看好微醺大人味，新推出2款「雞尾酒風味氣泡咖啡」。（圖／記者林育綾攝）

2款雞尾酒風味氣泡咖啡，使用雞尾酒風味糖漿包搭配氣泡咖啡調配，是酒精度0.5%以下的非酒精性飲品，清爽又充滿夏日風情。7-11表示，雞尾酒風味系列飲品酒精濃度低於0.5%以下，屬非酒精飲品，仍建議未成年、孕婦、酒精過敏者避免食用。

▲2款雞尾酒風味咖啡，都是是酒精度0.5%以下的非酒精性飲品，清爽又充滿夏日風情。（圖／記者林育綾攝）

其中「莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡」，以經典的百加得蘭姆酒為基底，襯托出特殊的薄荷與萊姆香氣，呈現熟悉的莫西多風味，口感清爽明亮，口齒留香。

而「白色佳人雞尾酒風味咖啡」以龐貝藍鑽特級琴酒為基底，融合杜松子、柑橘、檸檬等果香風味，層次豐富，香氣迷人。

業者觀察，現調風味飲的熱門銷售時段為午後，以女性族群為大宗，大多為當日第2至3杯飲品，帶動午後第二黃金銷售時段，預計這次將再以新結構商品開創夜間與週末第三成長曲線。

▲歡慶新品，購買任2杯雞尾酒風味咖啡，還贈送實用多功能造型充氣杯座一個。（圖／記者林育綾攝）

歡慶新品上市，CITY CAFE自8月9日～8月22日也推出優惠活動，特大杯以上全品項「任選第2杯7折」；同時若加碼購買「莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡」、「白色佳人雞尾酒風味咖啡」任2杯，還贈送實用多功能造型充氣杯座一個，共2款，限量各5萬個，從8月9日開始隨機贈送，送完為止。

▲▼購買任2杯雞尾酒風味咖啡，還贈送實用多功能造型充氣杯座一個，共2款造型。（圖／記者林育綾攝）

而線上的「OPEN POINT行動隨時取」，則於8月9日～8月15日，同步推出CITY調酒系列飲品「買2送2」嚐鮮價活動，每日限量3,000組。炎炎夏日就是要來杯「CITY CAFE雞尾酒風味氣泡咖啡」！

▲還有限時快閃的大人風味「爸爸的思樂冰」、「爸爸的霜淇淋」，只賣到8月8日爸爸節為止。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，還有限時快閃的大人風味「爸爸的思樂冰」、「爸爸的霜淇淋」只到今天（8/8），消費者還能依個人喜好，加購2款基酒搭配，包括百加得蘭姆酒（加購價50元）、龐貝蘭鑽特級琴酒（加購價70元），讓經典甜蜜滋味帶來微醺和酒感，沁涼消暑讓爸爸療癒一下。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲全家便利商店新推「莓果霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

除此之外，全家便利商店近來強勢推出超狂「莓果霜淇淋」口味，一次集結蔓越莓、草莓、覆盆子、櫻桃及黑醋栗5種莓果製成，並特地從日本引進黑色螺旋餅皮搭配，紅黑配色超吸睛；更有搭配小農鮮奶霜淇淋的綜合口味選擇，買還送限量配料「繽菓球」。

而針對父親節檔期，全家即日起至8月22日也在全台門市祭出「Let’s Café單品咖啡同品項第2杯8元」優惠，開放寄杯、冷熱互換，上限10杯，期間購買單品咖啡還送杯墊1個，每店限量88個，送完為止。

▲OK mart在8/8父親節限時1天咖啡「買2送2」。

OK mart也在8月8日父親節限時祭出「大杯莊園級美式／拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式／拿鐵」可享「同品項買2送2」，至8月13日前還有「西西里咖啡單杯8折」。同時今日再加碼於OK mall推出「大杯莊園級美式／拿鐵買10送10」，並開放寄杯、冷熱互換，再送OK point888點。