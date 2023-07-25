芒果怎麼切才可品嚐完整果肉　農糧署教戰3招

▲農糧署教戰三種芒果切法。（圖／翻攝自Facebook／鮮享農YA）

記者楊惠琪／台北報導

正值芒果產季，今年產量豐沛，價格較往年平價，民眾可趁當季正香甜多選購，但芒果要怎麼切才能品嚐完整果肉？農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」教戰3種切法，包括經典的「井字切」，可以優雅品嚐的「去皮切」，以及方便快速的「旋轉切」。

農糧署指出，台灣栽種超過20種以上的芒果品種，風味多元、各具特色，其中又以口感細緻、香甜多汁的愛文最為常見；每年4到9月都是台灣芒果的盛產期，4月開始是土芒果盛產，5到6月有愛文、玉文、夏雪和金煌陸續加入，凱特是最晚的品種，產季在8至9月。

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農糧署以圖卡教戰三種芒果切法，首先要完整品嚐果肉，可以使用經典的「井字切法」，取中間線左右各0.5公分處下刀，直、橫切劃後由果皮上壓撐開。若想優雅品嚐則可「去皮切」，稍微切除頭尾、削去外皮，取中間線左右各0.5公分處下刀，再切成小塊以叉子品嚐。最後是方便快速的「旋轉切」，先沿著芒果腰部切一圈，再用手抓住兩端轉動，最後用湯匙挖取食用，展現豪邁吃法。

農糧署也提醒消費者，如果市場買到的芒果果皮轉為油亮、果實偏軟，表示已經完全成熟，建議立即食用；但若果實偏硬，則建議先開箱置於陰涼通風處，待果實變軟、出現香氣後熟後再行食用。此外，若想延長成熟芒果的保存期限，則建議以報紙或廚房紙巾取代塑膠袋包裹，再放入冰箱冷藏保存。