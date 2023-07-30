　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

百香果品種革命　台南農民研發「都香3號」甜度高達19°

▲台南農民克服冬天氣候與日照因素，成功研發唯一冬天不酸的百香果「都香3號」。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台南農民克服冬天氣候與日照因素，成功研發唯一冬天不酸的百香果「都香3號」。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

百香果的營養成分豐富，素有「果汁之王」美稱，近年來深受消費者喜愛。多年來國內百香果栽培品種「台農1號」為主，南投縣埔里是最知名產區，占全台85%以上產量，但以夏季供應為主。由台南農民研發的「都香3號」，利用溫網室栽種，克服冬天氣候與日照因素，成功研發出「唯一冬天不酸的百香果」，目前正在申請品種權。

近年受到氣候暖化，利用溫網室生產冬天的百香果，成為南部地區的生產優勢，栽培面積也不斷增加，但在冬天生產的傳統百香果，受到溫度低與日照不足的影響，果汁酸度嚐起來像檸檬一樣酸，影響消費者選購意願。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由陞青果生產合作社研發的「都香3號」百香果，是唯一冬天不酸的百香果，甜度高達19°，具有糖酸比高，春果酸度低，果形大、不易皺縮等優良特性，其果皮色呈淡紫紅色，產季從每年11月到隔年6月，採收後即可食用，不用像傳統百香果放到皮皺（退酸）才可食用。

陽陞青果生產合作社理事主席謝明樹表示，「都香3號」百香果從去年定植後，經過一季的觀察，發現在台南市楠西地區試種成果良好，11月至3月陸續採收，發現其冬果酸度甚低，且果汁糖度高，完全不用加糖調味即可入口，顛覆傳統消費者的味蕾，此革命性的新品種預計取得品種權後，將授權給有意願經營共同品牌的農戶種植，一起帶動國內百香果品種革命。

農委會農糧署南區分署長羅正宗表示，依據《植物品種及種苗法》規定，品種權的取得必須與舊有品種有所區隔性，本身品種有其一致性，通常要經過兩個期作的測試，才能取得品種權，樂見台南農民研發新品種，為本土農產提升競爭力。

ET快訊
羅志祥形象回血「港官方認證了」　新身份曝光！網一排問號
2024總統大選絕不投票給誰？　吳子嘉爆最新民調
30歲大胃王正妹猝逝！　瘦到見骨模樣曝光
8寶爸偷吃保母人妻！　飯店外抱抱摸屁股
出國玩「自動通關」再加一國！　今起實施
快訊／重機猛撞！　騎士臟器外露喪命
卡努「旋起來了」　明晨增強轉中颱！暴風圈侵北北基桃機率高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「台版娜美」肚皮舞國際賽奪3金！176cm九頭身　同框國旗合照

22K翻身！PTT股神菲比斯公開「投資邏輯」　從十萬到數億成功秘訣

便當店雞排「薄到可透光」！她拿尺一量傻眼　店家還原真相

讓視障者徜徉書海　教育部建置無障礙電子圖書網「藏書4.2萬本」

卡努「旋起來了」　明晨增強轉中颱！暴風圈侵北北基桃機率最高

女友初夜「拿1物狂測量」！突失望喊1句...他傻眼：天真還是笨

花蓮「戴記扁食」總店在矽谷！內行曝真相：常在店裡看到戴玉麗

百香果品種革命　台南農民研發「都香3號」甜度高達19°

夜間交通管制　林森民權天橋8／4、5日拆除

老闆最愛4星座！　超級旺公司

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

卡努將跨中颱挺進台灣北邊　引西南氣流、雨估連下4天

Ella見A-Lin笑「歌后回來幹嘛」XD　感動打卡整路應援...哽咽謝粉絲！

羅志祥攻蛋玖壹壹現身挺！　洋蔥秀「舞技」全場嗨

罔腰

抓到了！2賊颱風天偷鹿賤賣　幼鹿1死1救回...買家也送辦

「台版娜美」肚皮舞國際賽奪3金！176cm九頭身　同框國旗合照

22K翻身！PTT股神菲比斯公開「投資邏輯」　從十萬到數億成功秘訣

便當店雞排「薄到可透光」！她拿尺一量傻眼　店家還原真相

讓視障者徜徉書海　教育部建置無障礙電子圖書網「藏書4.2萬本」

卡努「旋起來了」　明晨增強轉中颱！暴風圈侵北北基桃機率最高

女友初夜「拿1物狂測量」！突失望喊1句...他傻眼：天真還是笨

花蓮「戴記扁食」總店在矽谷！內行曝真相：常在店裡看到戴玉麗

百香果品種革命　台南農民研發「都香3號」甜度高達19°

夜間交通管制　林森民權天橋8／4、5日拆除

老闆最愛4星座！　超級旺公司

柯文哲稱「keyboard是五月天的」惹怒周恆毅　柯辦：是感謝鄭知明

福特「北美最暢銷皮卡」F-150宣布召回！電子手煞故障影響87萬輛

全國城隍爺埔里大會師冒雨登場　洪榮宏、龍千玉10餘位唱將飆歌

「台版娜美」肚皮舞國際賽奪3金！176cm九頭身　同框國旗合照

柯文哲喊「演場會找五月天keyboard」被打臉　競辦回應了

遭潑飲料！卡蒂B爆氣「砸觀眾麥克風」　蹦！一聲嚇壞全場

封測大廠員工怨主管刻薄　取消分紅「發獎金像施捨」：變相逼離職

「欺負音樂人、欺騙年輕人」　她曝柯文哲演唱會疑點重重

台中最美獨立書店「羅布森書蟲房」熄燈！這2天將辦二手書拍賣會

22K翻身！PTT股神菲比斯公開「投資邏輯」　從十萬到數億成功秘訣

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

老闆最愛4星座！　超級旺公司

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

闆娘訂4萬6桌椅！到貨竟反悔：5千收

鬼月4生肖易卡陰「3時辰」出生也小心

午後防大雷雨！卡努估明轉中颱　海陸警報機率曝

卡努要被往西推了　最新各國路徑出爐

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

卡努「從頭頂過」連一周甩雨　有颱風假？氣象局：連海警機率都低

日本人妻邀吃飯「帶一家老小出席」！他慘付2萬

「3碗白飯+炒羊肉」吃完免費！他喊下次不敢了

卡努「旋起來了」　明增強轉中颱

卡努加速！　最靠近時間曝

亞尼克夢想村7/31結束營業！結束19年歷史

更多熱門

相關新聞

芒果怎麼切才可品嚐完整果肉　農糧署教戰3招

芒果怎麼切才可品嚐完整果肉　農糧署教戰3招

正值芒果產季，今年產量豐沛，價格較往年平價，民眾可趁當季正香甜多選購，但芒果要怎麼切才能品嚐完整果肉？農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」教戰3種切法，包括經典的「井字切」，可以優雅品嚐的「去皮切」，以及方便快速的「旋轉切」。

卓君澤懷孕7個月「吃飯突斷片」

卓君澤懷孕7個月「吃飯突斷片」

卓君澤備孕2年曝煎熬！

卓君澤備孕2年曝煎熬！

綠豆「嘉義人」？農糧署玩諧音哏：台南種植面積最大

綠豆「嘉義人」？農糧署玩諧音哏：台南種植面積最大

網友敲碗「找北科大代言國產米」　農糧署回應：不宜介入紛爭

網友敲碗「找北科大代言國產米」　農糧署回應：不宜介入紛爭

關鍵字：

百香果品種權農糧署

讀者迴響

熱門新聞

大胃王正妹女星驚爆30歲猝逝！「生前曾罹厭食症」

色伯載少女到警局…拐工寮性侵！完事給500

辣網紅兔美染毒「3個月內買毒11次」！衣櫃藏3毒品

賣李坤城74坪房「林靖恩26歲秒變千萬富婆」！

諧星逆風批江宏傑：沒必要開記者會

即／北市1男聚餐突墜樓！朋友嚇到腿軟痛哭

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

台下觀眾狂喊「空Ｘ」　羅志祥：出去啦

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

老闆最愛4星座！　超級旺公司

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

闆娘訂4萬6桌椅！到貨竟反悔：5千收

有仇必報的星座Top 3！冠軍小事也記超清楚

鬼月4生肖易卡陰「3時辰」出生也小心

午後防大雷雨！卡努估明轉中颱　海陸警報機率曝

更多

最夯影音

更多
警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！
沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面