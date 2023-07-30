百香果品種革命　台南農民研發「都香3號」甜度高達19°

▲台南農民克服冬天氣候與日照因素，成功研發唯一冬天不酸的百香果「都香3號」。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

百香果的營養成分豐富，素有「果汁之王」美稱，近年來深受消費者喜愛。多年來國內百香果栽培品種「台農1號」為主，南投縣埔里是最知名產區，占全台85%以上產量，但以夏季供應為主。由台南農民研發的「都香3號」，利用溫網室栽種，克服冬天氣候與日照因素，成功研發出「唯一冬天不酸的百香果」，目前正在申請品種權。

近年受到氣候暖化，利用溫網室生產冬天的百香果，成為南部地區的生產優勢，栽培面積也不斷增加，但在冬天生產的傳統百香果，受到溫度低與日照不足的影響，果汁酸度嚐起來像檸檬一樣酸，影響消費者選購意願。

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由陞青果生產合作社研發的「都香3號」百香果，是唯一冬天不酸的百香果，甜度高達19°，具有糖酸比高，春果酸度低，果形大、不易皺縮等優良特性，其果皮色呈淡紫紅色，產季從每年11月到隔年6月，採收後即可食用，不用像傳統百香果放到皮皺（退酸）才可食用。

陽陞青果生產合作社理事主席謝明樹表示，「都香3號」百香果從去年定植後，經過一季的觀察，發現在台南市楠西地區試種成果良好，11月至3月陸續採收，發現其冬果酸度甚低，且果汁糖度高，完全不用加糖調味即可入口，顛覆傳統消費者的味蕾，此革命性的新品種預計取得品種權後，將授權給有意願經營共同品牌的農戶種植，一起帶動國內百香果品種革命。

農委會農糧署南區分署長羅正宗表示，依據《植物品種及種苗法》規定，品種權的取得必須與舊有品種有所區隔性，本身品種有其一致性，通常要經過兩個期作的測試，才能取得品種權，樂見台南農民研發新品種，為本土農產提升競爭力。