大仁科大傳逼退通識教師　教團批：作法荒謬「籲教育部注意」

▲大仁科大傳出利用技專師資查核逼退老師，私校工會批評校方作法荒謬。（圖／翻攝大仁科技大學官網）

記者許敏溶／台北報導

教部今年進行首次技專校院師資查核，卻傳出大仁科大趁機逼退通識課教師。全國私校工會表示，若教部判定與系所專業不符，校方應負百分百安置責任，而大仁科大只需將原分散在各系所通識師資集中由通識中心聘任，即可符合教育部要求，現在採取作法相當荒謬，讓人懷疑要藉機增加碩班學生，呼籲教育部注意。

為落實專科以上學校師資質量考核，教育部在今年3月時，首度針對技專師資專業與系所及任教課程是否相符進行查核。但卻有大仁科大教師反應，校方以為了符合教育部查核為藉口，要求各系通識老師得進修與該科系相關學位，導致文組教師得去修理組科系碩士學位，被質疑趁機逼退老師。

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全國私校工會表示，教育部為維護科大教育品質而查核未符系所專業師資，措施值得肯定，但卻被少數私校「借力使力」，作為逼退教師或強迫教師進修手段，已讓政策目的變質，呼籲教育部注意。

▲私校逼退老師手法相當多元，圖為之前環球科大校方欠薪時，教師道教育部陳情。（圖／記者許敏溶攝）

私校工會表示，師資是由學校依法聘任，若被教育部判定與系所專業不符，學校應負百分之百安置責任，尤其是通識教育師資更要特別照顧，建議大仁科大不應由教師自力救濟尋求其他系所接納，更不可因此資遣教師。

目前各大學均有通識課程，私校工會建議，大仁科大只需將原分散於各系所的通識師資集中由通識中心聘任，即可符合教育部要求，卻捨近求遠要求通識師資進修，根本緩不濟急，甚至傳出建議國文教師進修校內藥學研究所，相當荒謬，也讓人懷疑要藉機增加碩班學生。

教育部則表示，根據教師法規定，教師負有從事與教學有關研究、進修等義務，學校若循校務會議訂定教師從事與教學相關進修規範，而所稱進修應屬與教學相關領域，教育部原則尊重，但教師授課如符合其學術專業，學校不得以未進修學位而予以解聘。