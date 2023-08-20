▲拉中途離校學生一把！教育部助142名高中職生重返校園與就業。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

為了幫助中途離校的高中職學生重返校園，教育部國教署推動中途離校學生中介教育措施計畫，兩年來輔導221人，有142人經輔導後繼續返校就學，也有人考取餐飲證照，順利投入職場，找到個人的職涯發展方向。

教育部國教署組長葉信村表示，為協助高中職中途離校學生生涯探索、培養興趣發展，並穩定學習及生活適應，自110年在宜蘭縣推動「高級中等學校中途離校學生中介教育措施計畫」，透過輔導會談、生涯探索課程或活動、工作體驗、關懷輔導等措施，強化中途離校學生學習信心及發展潛能，協助適性轉銜就學或就業。

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葉信村指出，歷經2年的輔導與陪伴，目前轉介參與該計畫共計221人，完成輔導返校就學或職場就業達142位，其中已完成復學並穩定就學達3個月以上者有59位、投入職場就業者計83位、成功考取丙級中餐執照計4位、丙級飲料調製計3位。

參加計畫的學員阿祥，曾因憂鬱症和發生車禍，與學校同儕逐漸疏遠而離校，經轉介輔導後對餐飲業感興趣，因而參加中餐與飲料調製證照班課程培訓，成功考取中餐丙級以及飲料調製丙級雙證照，並繼續參加勞動部青少年職涯準備計畫，他也在工作體驗中，因態度認真受到雇主的賞識，已獲得正式職缺。

國教署表示，將持續推動「高級中等學校中途離校學生中介教育措施計畫」，並擴充服務內容，提供更多元的活動與課程，期望透過長時間輔導關懷與陪伴支持，了解個案實際狀況與需求，進行課程規劃與輔導諮商等多元教育輔導措施。