義民中學解聘爭議落幕　教團籲：嚴懲不適任校長「解除董事職務」

▲義民中學解聘爭議落幕，全教總呼籲政府嚴懲不適任校長、解除董事職務。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹縣私立義民中學違法解僱教師爭議案，目前順利落幕。全教總今（12日）指出，樂見義民教師權益獲得保障，但仍呼籲教育主管機關，應積極督導學校聘約適法性，對於恣意違法校長應給予最嚴厲處分，並解除學校法人董事長、部分或全體董事職務，以保障師生權益，優化教育環境。

義民中學以不接受減薪為由，不當解解聘10名國高中部教師，爭議行為引發全國關注，儘管過程中教育部要求限期改善，新竹縣長楊文科也積極協調，但義民中學董事會相當強硬，直到10日校方才公告續聘，並在今天發放教師薪資。

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對於這起違法解僱教師案，全教總今表示，義民中學此次違法大量解聘教師，且未經協議逕自刪減教師待遇之舉，違法濫權情節嚴重，就算教育部已立即多次函文釋明義明中學違法之處，要求必須回歸法治面續聘教師，但校方不為所動，違法濫權情節嚴重，已嚴重挑戰教育法治，要求主管機關應就相關法規，議處該校校長及聲請解除學校法人董事長、部分或全體董事職務，以彰顯法治。

全教總強調，教師待遇未經協商，不容校方單方修改，這是保障教師權益的底線，而義民中學是所年年滿招、財務健全的學校，學校對教師待遇都還如此任意刪減，其餘私校教師待遇權益就更堪憂，也呼籲私校教師，踴躍加入教師工會，對於學校單方修改待遇有不當時，可透過工會依相關法令進行協議保障權益。