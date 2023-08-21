獨／要文組教授再修藥學碩士！大仁科大遭批變相逼退通識教師

▲大仁科大遭爆料，利用技專校院師資查核機會，變相逼退通識教師。（圖／摘自大仁科大臉書）

記者許敏溶／台北報導

教部在今年3月進行首次技專校院師資查核，現卻傳出大仁科技大學趁機要逼退通識課教師。該校教師反應，校方要求各系通識老師得進修與該科系相關學位，例如逼在藥學系的通識老師，得進修藥學相關研究所，導致文組老師得去修理組的學位，甚至為符合教育部查核，可能將老師調離該系所，但是「隔行如隔山」，校方作法等於變相要逼退通識老師。

為落實專科以上學校師資質量考核，教育部在今年3月時發文給公私立技專校院，首度針對技專師資專業與系所及任教課程是否相符進行查核，當時引發不少教師反彈，還被私校工會批評「行為草率、差別待遇」。

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沒想到這起事件持續發酵。《ETtoday新聞雲》接獲民眾反應，指位於屏東縣的大仁科大，校方利用教育部技專校院師資查核機會，變相逼退教師。

投訴者指出，大仁科大雖設有通識中心，但通識老師卻編制在各系所，導致這次教育部技專校院師資查核時，有數十位教師不符教育部規定。校方為節省成本且符合規定，就要求想繼續待在該系所任教的通識老師，得進修第二專長學位。

投訴者強調，通識老師原本是文組或其他專長領域，變成想繼續待在藥學系的通識老師，得進修藥學相關研究所，甚至為符合教育部查核規定，校方可能將老師調離該系所，但是「隔行如隔山」，學校作法等於變相要逼退通識老師。

▲大仁科大表示，鼓勵校內老師進修，還提供補助。（圖／摘自大仁科大臉書）

大仁科大主秘陳立材則回應，教育部針對技專校院師資是否相符進行查核，一開始大仁科大有40餘名教師質量不符，經校方提供資料與申請複查，現僅有個位數師資不符規定。為解決問題，校方才鼓勵老師進修或參與研究，達到教育部要求，教師若要願意進修，校方會提供補助，將課程集中安排，且不用教師評鑑。

陳立材進一步表示，將通識教師編制在各系所，這是多數私校的作法，不是只有大仁科大，而除了教育部規定外，加上少子化關係，私校經營月來越困難，私校教師應該有所體認，不應只想教學而不做研究、不參與產學合作或不進修，否則無法因應時代挑戰。