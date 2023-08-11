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偏鄉生也能吃到熱騰騰午餐！教部攜手成大開發配送管理系統

▲▼全國偏鄉中央廚生熟食運送暨食安管理平台，使用起鍋溫感器測量起鍋溫度，使用運送感測器管控熟食運輸溫度，食安更有保障。（圖／教育部提供）

▲全國偏鄉中央廚生熟食運送暨食安管理平台，使用運送感測器管控熟食運輸溫度，讓偏鄉學生可吃到熱騰騰午餐。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為提升對偏鄉學校學童的飲食照顧，教育部近年在偏鄉地區建置中央廚房，統一提供10公里內或30分鐘車程的學校午餐。教育部國教署更和成大合作，開發出「中央廚房食材及熟食配送管理系統」，利用全程GPS定位、AI管理行經路線、控制運送時間及監測溫度，確保學生都能品嚐到熱騰騰的營養午餐。

教育部為改善學校午餐品質，推動中央廚房計畫，包括補助新擴建中央廚房、食材聯合採購等，提升對偏鄉學校學童的飲食照顧。

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由於以往學校供餐過程中，僅能將每道菜起鍋與在學校供餐時溫度，記錄在紙本，相關資料保存不容易，國教署與成功大學人工智能數位轉型研究中心合作，完成「中央廚房食材及熟食配送服務系統」開發與建置。

國教署表示，透過創新設計、智慧開發物聯網溫度感測器與即時數據傳輸和管理系統，鏈結中央廚房供餐作業流程，包括如開菜、招標、驗收、烹調、起鍋溫度量測、熟食配膳分裝、送餐、熟食到達受供餐學校等，強化學生午餐熟食運輸透明有效管理。且全程GPS定位、AI管理行經路線、控制運送時間及監測溫度，提升學生午餐食材及熟食供應品質的一致性與穩定性。

▲▼利用全國偏鄉中央廚生熟食運送暨食安管理平台，可以掌握即時送餐溫度資訊。（圖／教育部提供）

▲利用全國偏鄉中央廚生熟食運送暨食安管理平台，可以掌握即時送餐溫度資訊。（圖／教育部提供）

以嘉義縣蒜頭國小為例，國教署表示，該校中央廚房供應六腳鄉內10公里內的學校，每道菜在起鍋前，皆使用起鍋溫感器量測食物中心溫度達標後再進行配膳；配膳後再透過運送溫感器，直到將熟食配送到受供餐學校為止。

國教署指出，透過智慧化午餐運送物流管理，送餐全程以雲端 GPS 定位追蹤餐車路徑，且車內備有全程熟食溫度變化歷程即時傳輸紀錄，是一套具前瞻性、科技整合性的高效率、安全與低風險的學校午餐食材及熟食配送服務系統。而這套系統除大幅減輕學校營養師及廚勤人員的行政負擔，也解決偏鄉與都會午餐落差，讓熱騰騰午餐可以準時送到學校。

▲▼透過手機APP程式有效管理智慧溫度感測器，增加行政效率。（圖／教育部提供）

▲透過手機APP程式有效管理智慧溫度感測器，增加行政效率。（圖／教育部提供）

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