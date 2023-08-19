教育部112年智慧化氣候友善校園　新北10校獲選「六都第一」

▲金美國小實驗討論如何調整開窗方式，增加導風效果。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局鼓勵學校參與「教育部建構智慧化氣候友善校園先導型計畫」，今年共有雙溪國小、金美國小等10校申請並獲教育部通過，核定校數六都第一，成為全國推動永續校園最佳典範。

新北教育局指出，學校透過參與計畫，組成校內教師社群，從監測與盤查校園環境出發，引領親師生認識校園整體環境、發現周遭環境問題，與專家團隊共同著手規畫，進行軟硬體資源建置，並透過新興科技瞭解校園AIOT監測節能、溫度與室內環境等相關數據，同時搭配探究與實作課程教學模組的設計，提出節能、永續方案。

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金美國小校長邱華璋表示，今年是學校參與計畫第5年，參與師生發覺校內建築物與風向平行，以致於走廊的風再大都無法進入教室，在集思廣益下，透過教室模型實驗發現外推窗的導風效果比較好。

金美國小六年級學生兵浩崴說，經過觀察、實驗後發現，原來教室這麼悶熱是因為外面的風進不來，如果風吹的進來，透過對流的效果，就可以少開冷氣幫學校省電了。

連續4年通過計畫申請的雙溪國小校長葉永菁表示，師生攜手透過日照、降雨、風向、溫溼度及西曬等調查，認識學校氣候概況，教導學生適度控制教室內光源、開關冷氣及搭配循環扇等觀念，減少能源消耗。此外，學校也與在地小農及長者合作進行食農教育活動，教導學生認識在地農作物，也從能源延伸到糧食議題，從在地到國際。





▲雙溪國小在校內推動食農教育。（圖／新北教育局提供）