南投最老畢業生！與新住民相招去進修　8旬嬤國中補校畢業

▲80歲阿嬤邱張圓妹（左）於國姓國中補校畢業，一圓進修夢想。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國姓鄉民邱張圓妹已高齡80歲，只有國小學歷的她，在新住民鄰居鼓勵下重返校園、勤學不輟，日前與7位新住民同學一起順利從國姓國中補校畢業，也是8位補校畢業生中最年長者。

國姓國中於13日舉辦畢業典禮，南投縣長許淑華13日專程出席送上誠摯的祝福，親自頒發縣長獎給3位應屆畢業生，並與邱張圓妹等補校8位畢業生合影留念，也期勉在校生們要以他們為榜樣，透過不斷的學習豐富自己人生。

邱張圓妹表示，她小時候只有讀到土城國小畢業，後來就沒有再升學，長大嫁到國姓鄉福龜村來，也沒想過要再重拾書本，是因為周遭鄰居的新住民朋友們鼓勵，才相招一起來讀國中補校；老師和同學們人都很好，不但上課變得有趣，班上同學更每天都載她來學校上課，她很高興能夠把國中讀到畢業，順利拿到畢業證書。

許淑華表示，她是聽到國姓鄉長邱美玲的轉述，才知道國姓國中補校有一位高齡80歲的畢業生，覺得一定要來為這位阿嬤級的學生加油打氣，這也是她今年參加的第一場學校的畢業典禮。

許淑華說，邱張圓妹應該也是全縣最高齡的畢業生，與其他7位補校的新住民畢業生同樣能夠不受年齡與環境的限制，勇於學習、拓展人生視野，都是值得鼓勵、學習的好榜樣。