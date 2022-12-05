人妻新婚一年「天天夜歸」！騙加班真相曝　夫訴離獲准

▲台北一位人妻新婚後，每天都到晚上10點才回家，引發夫妻之間的爭執。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名男子阿義(化名)剛新婚，妻子小紋(化名)卻藉口加班，天天到晚上10點才回家，阿義與她溝通無效，忍了1年才由岳母口中得知，小紋竟是在大學念書進修自己，才經常晚歸。後來夫妻大吵一架，小紋離家出走，兩人分居至今，阿義覺得婚姻維持不下去，上法院訴請離婚，小紋辯稱，等半年後她就畢業了，再等她考上營養師執照，就會告訴阿義此事，不過法官認為，兩人感情已因小紋長期漠視阿義感受消磨殆盡，判准兩人離婚。

阿義表示，他和小紋2020年1月辦婚宴後開始同居，並在同年5月20日登記結婚，小紋卻在婚後藉口要加班、工作責任制，經常拖到很晚才回家，經他一再溝通仍無法改善。直到年底岳母告訴他，小紋晚歸是因為還在科技大學念書，他才知道實情。

阿義控訴，小紋不只欺瞞他，還不顧他當老師需早起，經常在深夜因為小事情和他吵架、拉扯，還常指責他「結婚是為了報復自己」、「同性戀」、「戀童癖」、「有病」、「從事教職是誤人子弟丟人現眼」等語，甚至詛咒他「去死」，讓他飽受精神折磨，去年5月底，他又和小紋溝通晚歸的事，隔日小紋卻離家出走，雙方因此分居至今，讓他覺得婚姻已無法維持下去，訴請離婚。

小紋表示，她認識阿義前就已在某科技大學就讀，她婚後預計於隔年6月畢業，並考取營養師後，再告知阿義這件事情。她提高學歷是為了讓未來有更好的薪資可以養家，卻被丈夫誣賴她每天都藉故晚歸。阿義一家知道她還在念書後，公公竟要求她下班後7點回家，她才回娘家靜思如何面對這種男尊女卑的家庭，後來她於6月返家，發現門鎖已替換，且阿義也表明要和她離婚，但她仍珍惜這段婚姻，不願意離婚。

法官審理，發現小紋於2018年就入學就讀，2019年由友人介紹認識阿義，兩人於2020年宴客結婚，婚後阿義經常於晚間9點後傳訊問妻子何時要回家，並要她開車小心、注意保暖，會等她回家等語，言語間充滿關心。從對話可知，小紋新婚後幾乎天天夜歸，且大部分都在晚上10點左右，甚至有凌晨才回家的情形，讓阿義長期關懷擔憂，但小紋竟仍選擇欺瞞，聲稱要等到考取營養師此種不確定的時間點，才告知阿義實情，顯然長期漠視阿義的感受。阿義直到2020年底得知此事，內心衝擊難謂不大，且後來小紋擅自離家，也很少和阿義聯絡，迄今兩人分居已1年7月餘，夫妻恩愛情義蕩然無存，判准離婚，全案還可上訴。