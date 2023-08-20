替緬甸孤軍後裔爭取國籍　立委湯蕙禎全力以赴

▲湯蕙禎出席陳情見面會表示，全力以赴替緬甸孤軍後裔爭取國籍。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨立委湯蕙禎針對桃園市金三角文化基金會和眾多僑團陳情，迄今仍有許多被遺留或排除在外的緬甸孤軍後裔，甚至是同父同母的親姊妹，一個擁有中華民國國民身分，而另一個卻甚麼都不是的情形，經其國會辦公室努力，目前已有些許人取得居留證，並有多名經過努力拼湊尋找相關資料後，已進入申請居留證的程序。

湯蕙禎20日表示，過去在國民黨執政時期冷淡與漠視，甚至是不友善的專案政策之下，導致許多孤軍後裔家庭被迫分隔兩地，就算能輾轉來台，卻也因當年專案條件的限制，許多人被迫淪為黑戶，只能在社會低層角落中生活。

▲緬甸孤軍後裔爭取國籍陳情見面會，出席熱絡。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

其實這一群無國籍者，就是「亞細亞的孤兒」，始終沒忘自己是中華民國的子孫，積極想爭取身分的認同。在這塊自由民主台灣的土地上，這就是他們從小聽聞的祖國，是父執輩曾用生命擁護、摯愛的祖國。

湯蕙禎出席19日舉辦的第三場的陳情見面會，看到現場約500人出席的熱絡情形，了解到每個人狀況都不一樣，在身分認定及資料準備上，也充滿許多困難與複雜，但湯蕙禎表示，決不因困難而灰心，決不因複雜而放棄，誓為孤軍後裔找到回家的路，全力協助國籍身分的取得。

湯蕙禎舉例，從國會辦公室專人處理的案例中，了解到要提出所謂的出生證明文件就有相當大的困難，除因年代久遠，緬甸國內戰亂不斷或是其他種種因素，而造成孤軍後裔相關文件毀損，遺失進而造成在身分查核上更加困難，也因為如此國會辦公室必須協助當事人慢慢拼湊出他們的生命軌跡與藍圖，不放過任何隻字片語，不放過任何希望與線索，更不會放棄任何一位孤軍後裔，這是湯蕙禎國會辦公室的信念與承諾。

而令人振奮並值得一提的是，透過國會辦公室的努力，目前已有些許人取得居留證，同時更有多名已經過努力拼湊尋找相關資料後，已進入申請居留證的程序；國會辦公室會持續努力並與相關部會單位積極研討溝通每一個個案，期在不久的將來，就可以看到這些曾為理想、國家而在異域奮鬥的國軍後代們，能一起共同在台灣享受自由、平等、民主的生活。