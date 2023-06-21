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苗栗都會原住民綜合服務中心　湯蕙禎爭取經費建設

▲苗栗都會原住民綜合服務中心，湯蕙禎爭取經費建設

▲苗栗都會原住民綜合服務中心，湯蕙禎(右)爭取經費建設。(圖／湯蕙禎辦公室提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園不分區立委湯蕙禎與苗栗縣議員陳光軒，21向中央來爭取苗栗縣都會區原住民綜合服務中心事宜，原住民族委員會夷將·拔路兒主委會中指示，第一期一千萬元工程費編列將會核定，後續的二、三、四期合計八千萬元經費也將會逐步到位。

湯蕙禎表示，過去在綜合服務中心初步規劃時就相當重視此議題，因此邀請長期關心工程進度的陳光軒議員與原民會一起來討論。經過各方五年來不斷的努力，從場地尋找、溝通協調到討論計畫，第一期的經費終於核定，在未來第二、三、四期的經費也會來全力支持。

湯蕙禎指出，自擔任不分區立委以來，多次親自關心本案並爭取經費，希望未來能透過這個場地，讓都會原住民族有一個場地能夠聚會、舉辦活動，同時傳承原住民族的語言及文化。

陳光軒說，苗栗縣的都會區原住民約有五千人，但苗栗縣政府花了二十多年卻未能覓得適當地點，經時任原住民文化藝術協會理事長張秀美向議員陳情，希望協助尋得適當之場域。而經多方奔走後，找到頭份大橋附近一處國產署閒置用地認為妥適，遂請時任立委鍾孔炤協助完成向行政院申請撥用予苗栗縣政府原住民事務中心，而後，也協助苗栗縣政府也不斷向中央爭取「部落之心示範點建置補助計畫」。

陳光軒表示，經各方奔走協商，計畫不斷的做檢討修正，縣府也獲得原民會300萬元規劃設計費之補助，但全國多個縣市都在爭取這項計畫經費，故進度緩慢。今特別感謝湯委員不分地區族群，為苗栗縣原住民權益發聲，也感謝夷將主委正面回應苗栗縣原住民朋友的期待，未來新的綜合服務中心落成後，都會區的原住民朋友更能兼顧生活又可以持續保存、推動原住民的傳統文化。

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