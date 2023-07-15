▲被遺忘的「亞細亞的孤兒 」，湯蕙禎協助爭取身份和工作權。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

立委湯蕙禎陸續接到來自緬甸僑團的陳情案，在深入了解後才知道，仍然有一群「亞細亞的孤兒 」被遺忘，其特殊無國籍的身份，處境堪憐。立委湯蕙禎15日邀請中華民國歸僑協會李沛理事長及金三角文化基金會王根深董事長安排了一場陳情見面會，現場有類似相同困境的陳情人將近500人，甚至還有些人擠不進來，只能在外面持續等候。

湯蕙禎說，這是歷史留下的問題，卻讓這群緬甸僑胞現在仍在默默承擔。他們在緬甸沒有國籍，在緬甸他們是外人，而他們在台灣也沒有國籍，甚至連居留的資格都沒有！湯蕙禎在第一次陳情見面會中，有一個陳情個案，當自己的太太及小孩都擁有台灣身分證，而自己卻無法取得？透過國會辦公室的努力之下，終於在昨日(14)已取得台灣居留證，得以一家人能在台灣團聚。

據了解，緬甸不同等級的公民領有不同顏色的身分證：粉紅色、綠色、藍色，上面還會有註明種族、宗教的欄位等，而出生在緬甸的孤軍有辦法的也只能取得「外國人登錄證」，但大多數的人都是無法取得。沒有了身份、丟了國家的他們人在緬甸永遠是次等人，佔全國人口總數的小小百分比，多一個、少一個，不會真的被誰在意。

湯蕙禎進一步表示，面對類似的問題，未來將會持續協助緬甸僑團一起為這群人發聲，同時，也將與金三角文化基金會王根深董事長及中華民國緬甸歸僑協會一起攜手合作努力，希望能讓這些僑胞，得到應有的身分與生活工作保障，讓他們和自己的親人一樣得以在台灣落腳生根。

台灣目前已有近16萬合法的緬甸華僑人口，但仍有一群被遺漏的國軍後裔及僑民徘迴在台灣與緬甸之間不得其門而入。