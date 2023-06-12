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見證台泰高等教育交流　湯蕙禎：台灣高等教育國際化

▲湯蕙禎見證台泰高等教育交流

▲湯蕙禎(右三)見證台泰高等教育交流。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨不分區立法委員湯蕙禎12日表示，桃園市萬能科技大學與泰國清邁湄洲大學昨日簽訂交換學生合作意向書事宜，顯示透過高等教育國際化的外交角色，形塑的國家意象與滲透性是長期且深遠的，同時高等教育國際化的政治影響力漸受各國關注，是值得國家公共外交政策投資的最佳標的。

湯蕙禎說，泰國清邁湄洲大學是泰國最古老的農業教育機構，成立於1934年而當時只是北部農業教師培訓學校，在經過多次改組和重命名，直到1996年成為一所公立大學。

萬能科技大學國際長莊哲仁說，配合教育部開放外國學生來臺留學和新南向人才培育計畫，萬能科大深耕馬來西亞、泰國、越南和印尼等國家多年，11日進一步與湄州大學簽訂合作意向書，並且在學期間除了在校修業外，加上本校合作的國際五星級飯店、餐飲集團進行產業實習，並完成課業即可取得學士學位。

隨後，雙方人士並參訪位於桃園忠貞新村文化園區內的異域故事館及品嚐雲滇緬料理，由王根深董事長親自現身解說導覽，讓所有人了解到「異域孤軍」這個鮮為人知的部隊，在遙遠的金三角莽荒叢林裡拼搏30餘年，他們孤軍作戰、草木埋屍，卻為人所遺忘！不容青史盡成灰！「異域故事館」致力保存「異域孤軍」的悲壯歷史，讓這段故事永久流傳下去。

王根深董事長歡迎湄州大學來台就讀的學生來到集團內工作實習，相信透過實習從校園接軌職場，以深化學生們學中做、做中學的精神，進一步能夠讓湄州大學的學生充分瞭解到台灣服務業文化。

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