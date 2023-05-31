第七會期過172個法案！　鄭運鵬：改革大、衝突少、法案多、共識高

▲民進黨團記者會。（圖／記者杜冠霖翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（31日）為立法院第十屆第七會期法定集會期間的最後一天，行政院長陳建仁也特別到場向朝野黨團致意。民進黨團也和黨內8位委員會召委聯合召開記者會，細數第七會期通過法案。民進黨團幹事長鄭運鵬指出，這個會期有4大特色：改革大、衝突少、法案多、共識高，且通過172個法案，是很不錯成績。

鄭運鵬表示，這個會期有4大特色：改革大、衝突少、法案多、共識高，通過172個法案、創下歷史，且幾乎沒有肢體衝突、延宕20幾年的組改也完成，另外選罷法、礦業法、打詐6法、關鍵基礎措施保護等都做很大幅度的改革，這都是很不錯的成績。

內政委員會召委莊瑞雄表示，內政委員會這次真的是重頭戲，紮紮實實地跟各黨團努力合作，可以對國人同胞交代，包含在立院６進６出的消防法、跨大打擊犯罪、入出國籍移民法、選罷法等等，實在都不簡單。

國防外交委員會召委蔡適應指出，國防委員會審查過程都非常順利，包含兵役法、軍人撫卹條例等等，讓軍士官同仁服役更放心，相關凍結預算也獲得解凍、順利執行，對於國家安全保障更有幫助，以及國會外交工作，這次會期也是國會外交最為精彩的一次，包含捷克眾議院議長、瓜地馬拉總統都來訪等等，代表台灣跟國際接軌繼續往前走。

經濟委員會召委邱議瑩表示，包含疫後經濟復甦、設立個資保護委員會、商標法、種苗法等等，以及歷經6年才修改完成的礦業法，期許這些法案修訂通過，能夠讓台灣經濟、未來更進一步。

財政委員會召委林楚茵表示，這個會期是法案會期，財政委員會也通過特別預算，也就是疫後經濟特別預算，包含發現金6千，還有整體產業升級、文化獎助等等，提升大家6月6日文化成年禮金記得領取，另外名人被假冒部分，也修正投信投顧法，未來冒名廣告都會賦予政府要求平台下架的權力，若不下架就要負起連帶責任，刊登廣告也要實名制，嚴厲打詐。

教育委員會召委范雲指出，這個會期總共通過6個法案，都是重量級法案，國民教育法、特殊教育法、文創法、公視法等等，國教法更從22條增加到66條，保障教師權益、降低代理教師人數、提高學生申訴權益、中小學彈性處理行政組織、落實身心障礙相關國際公約、提高特教預算等等。

交通委員會召委許智傑表示，委員會極力推動觀光局變成觀光署、行人優先觀念、以及數位部打詐、國安、資安部分，也都取得一定成果。

司法法制委員會召委劉建國表示，重中之重就是打詐、打黑，詐騙手法不斷更新，政院也成立打詐辦公室，希望能在各面向發揮力量，迅速打擊詐騙，相關修法包含人口販運防制、刑事訴訟法等等都已經完成三讀，期待能完成打詐效果。

衛環委員會召委吳玉琴指出，社福團體已經在社會福利基本法努力20幾年，另外還有原住民健康法，都順利完成三讀，昨天剛通過傳染病防治法修法，防疫補償即將屆滿，可能失去效力，修法後有兩年緩衝期，讓需要防疫補償者可以持續申請。