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「為緬甸孤軍後裔找回家的路」　湯蕙禎：希望一同在台享受民主生活

▲▼民進黨立委湯蕙禎。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

▲民進黨立委湯蕙禎。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

國防部日前赴泰北迎靈「中華民國雲南反共救國軍」（俗稱「泰北孤軍」），並在國防部長邱國正主祭下，共948位英靈入祀圓山國民革命忠烈祠。民進黨立委湯蕙禎19日表示，接獲陳情後，才了解到原來當年所謂的專案之後，仍有那麼多被遺留或排除在外的緬甸孤軍後裔，希望在異域奮鬥的國軍後代，能一起共同在台灣享受自由、平等、民主的生活。

湯蕙禎表示，日前接獲桃園市金三角文化基金會董事長王根深和眾多僑團的陳情，才了解到原來當年所謂的專案之後，仍有那麼多被遺留或排除在外的緬甸孤軍後裔，令人最不解的是，怎麼會有同父同母的親姊妹，一個擁有中華民國國民身分，而另一個卻甚麼都不是？

湯蕙禎表示，過去在國民黨執政時期冷淡與漠視，甚至是不友善的專案政策之下，導致許多孤軍後裔家庭被迫分隔兩地，就算能輾轉來台，卻也因當年專案條件的限制，許多人被迫淪為黑戶，只能在社會低層角落中生活。其實這一群無國籍者，就是「亞細亞的孤兒」，始終沒忘自己是中華民國的子孫，積極想爭取身分的認同。在這塊自由民主台灣的土地上，這就是他們從小聽聞的祖國，是父執輩曾用生命擁護、摯愛的祖國。

湯蕙禎指出，今日已是今年第三場的陳情見面會，而現場人數總是逼近500人在等待；然而每個人狀況都不一樣，在身分認定及資料準備上，也充滿許多困難與複雜，但湯蕙禎表示，決不因困難而灰心，決不因複雜而放棄，誓為孤軍後裔找到回家的路，戮力協助國籍身分的取得。

湯蕙禎舉例，從國會辦公室專人處理的案例中了解到在緬甸生活困難猶如早期的台灣一樣，有許多人都是在家裡或是田邊出生，要提出所謂的出生證明文件就有相當大的困難，同樣的又因年代久遠，緬甸國內戰亂不斷或是其他種種因素，而造成孤軍後裔相關文件毀損，遺失進而造成在身分查核上更加困難。

湯蕙禎說，令人振奮並值得一提的是透過國會辦公室的努力，目前已許些人取得居留證，同時更有多名已經過努力拼湊尋找相關資料後，已進入申請居留證的程序；國會辦公室會持續努力並與相關部會單位積極研討溝通每一個個案。

湯蕙禎表示，在承辦的過程中常聽到許多因為戰亂、貧困而家破人亡、妻離子散的故事，深深感到不捨又令人不勝唏噓。由衷希望就在不久的將來，就可以看到這些曾為理想、國家而在異域奮鬥的國軍後代們，能一起共同在台灣享受自由、平等、民主的生活。

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