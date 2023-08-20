雨彈轟炸！新北升級豪雨特報　侯友宜：災變中心已強化三級開設

▲侯友宜下午至EOC了解新北市各地豪雨狀況。（圖／翻攝自侯友宜臉書）
記者江采蓁／綜合報導
午後對流雨爆發，氣象局20日下午15時05分針對7縣市發布豪大雨特報，其中新北市升級為豪雨，氣象局也發布災防告警。新北市長侯友宜也透過臉書表示，新北市災害應變中心（EOC）於下午2時已強化三級開設，水利局、警察局、交通局、工務局、捷運工程局及新北市災防辦強化三級人員立即進駐。
侯友宜表示，大台北地區受午後強烈熱對流發展影響，新北市於今天下午2時開始，各地區出現臨時強降雨。他指出，新北市災害應變中心（EOC）也於下午2時已強化三級開設，水利局、警察局、交通局、工務局、捷運工程局及本市災防辦強化三級人員立即進駐。
侯友宜提到，下午他也馬上到EOC ，與市府團隊同步了解各地情形，並將持續密切掌握各地狀況，目前新店區、汐止區、深坑區公所亦同步開設強化三級，並派員監控EMIS系統，即時回覆最新處置情形。
侯友宜提醒民眾，外出務必小心，注意安全，並隨時注意防汛通報。
新北稍早也傳出災情，勢板橋區華江橋下河堤有民眾來不及開車撤出水門，因此受困，整輛車險遭滅頂，畫面險象環生，警消已出動橡皮艇前往救援，至於受困人數仍待釐清；也有住板橋網友PO出淹水畫面，道路猶如泛舟現場一般，水淹約半個輪胎高，民眾還冒著大雨要牽起水中的機車。
▲新北轎車困華江橋下河堤「險滅頂」。（圖／警方提供）
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