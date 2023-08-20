雨彈轟炸！新北升級豪雨特報　侯友宜：災變中心已強化三級開設

「行人零死亡推動聯盟」於今（20）日在凱達格蘭大道舉行「還路於民」大遊行，國民黨總統參選人侯友宜致詞指出，從交通法規、都市法規去重新做檢討，人車不分混淆整個交通空間的問題，檢討交通號誌跟標線，在這不合時宜的狀況下，我們必須要「車讓人、牆讓肉」這是天經地義，人本環境的交通裡，不是只有規範跟規矩，還必須有品德跟修養，因為別忘了，下了車我們都是行人，行人好，台灣會更好！