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岡山警處理車禍「鬼門才開1hr」驚見女遭割喉滿地血　神秘巧合曝

▲岡山發生一起車禍，最後逆轉變疑似情殺案件，造成1死1重傷 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲岡山發生一起車禍，最後逆轉變疑似情殺案件，造成1死1重傷 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市岡山區15日發生一起情殺命案！一對越南籍移工情侶外籍移工深夜騎乘機車在路上，後座的男子疑似掏出水果刀，對正在騎車的女友割喉放血，兩人倒地後，女子重傷不治，男子接著又持刀自刎，兩人雙雙倒臥血泊，警方獲報到場一開始以為是車禍，直到發現刀傷，才發現事情不單純，尤其事發時間剛好是農曆七月「鬼門開」不到1個小時，時間的巧合令人覺得「毛毛的」。

這起案件發生在15日深夜11點多，警方獲報岡山區成功路466巷發生一起車禍，一對男女重傷倒地，現場噴了一地鮮血。消防局出動2車5人前往現場，發現傷者是2名外籍移工，20歲阮姓女子頭部有撕裂傷，當場沒有呼吸心跳，而25歲KIM姓男子頸部有撕裂傷，意識清楚，救護人員給予急救處置後，將2人緊急送醫。

▲岡山發生一起車禍，最後逆轉變疑似情殺案件，造成1死1重傷 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲岡山發生一起車禍，最後逆轉變疑似情殺案件，造成1死1重傷 。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調閱監視器畫面發現，阮姓女子當時騎乘機車載著KIM姓男子，途中KIM姓男子下車在路邊小便，研判就是在這時，拿出身上預藏的刀械，KIM姓男子上車後沒多久，就持水果刀朝阮姓女友的頸部「割喉放血」。

阮姓女子的脖子瞬間噴血，失去意識倒地，結果機車失控，男子也跟著摔倒，這時男子爬起來拿刀自刎，然後把兇刀丟棄在一旁草叢中，救護人員到場之後，將2人送往醫院急救，阮姓女子重傷搶救後仍不治，KIM姓男子則重傷，目前意識不清，仍在院治療中。

▲岡山發生一起車禍，最後逆轉變疑似情殺案件，造成1死1重傷 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲岡山發生一起車禍，最後逆轉變疑似情殺案件，造成1死1重傷 。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，阮女和KIM姓男子同為越南籍移工，兩人原本是情侶，案發當時阮女上小夜班11點下班，KIM男到工廠找阮女相約談判，兩人一起騎著電動車行經成功路偏僻巷弄時，KIM男竟持刀行兇。

據了解，警方到場時原本以為是單純車禍，後來發現電動車沒有被撞擊的痕跡，加上兩人都有刀傷，後來才確認是情殺，由於案發當時是農曆七月初一的子時，也就是「鬼門開」才1個小時不到，就發生驚悚命案，讓辦案人員也覺得「毛毛的」。

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