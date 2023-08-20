北韓新型洲際飛彈「激似俄軍技術」　美智庫：迄今威脅最大

▲北韓試射新款洲際彈道飛彈「火星-18型」。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）在一份報告中指出，北韓7月試射的「火星-18型」新型洲際彈道飛彈（ICBM）使用固體燃料技術，成為該國迄今最具威脅性的款式，且不論物理或飛行軌跡數據方面，皆與俄羅斯的「白楊-M」洲際彈道飛彈「幾乎一模一樣」，「可能是俄羅斯提供技術合作的結果」。

《商業內幕》引述CSIS報告內容報導，火星-18型「具備能夠穿透現在美國彈道飛彈防禦的應對措施」，與北韓過去幾年試射的液體燃料飛彈不同，這種固態燃料彈道飛彈能在洲際範圍傳遞「大量載荷（payload）」，同時部署「誘餌罐（decoy canister）對策」。

▲1999年，一枚白楊-M洲際彈道飛彈從俄羅斯普列謝茨克航天發射場發射。（圖／達志影像／美聯社）

報告也指出，這種新技術能夠讓北韓更快速發射，以避免他國在發射前可能實施的偵測及干預，「如果沒有來自俄羅斯政府及其科學家的合作，很難解釋這些先進技術的突然出現。內文更進一步指出，「火星-18型飛彈將迫使美國考慮更多飛彈防禦概念，包括使用無人機攔截器。」

北韓最高領導人金正恩7月接見俄中官員時，展現該國能夠攜帶核彈頭的飛彈，其中就包括火星-18型，這是一種可攜帶核彈頭的飛彈，在平壤不顧聯合國監管意圖，持續研發下問世。