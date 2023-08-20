吃麵突被陌生人說「妳可能有病」　聽話大媽檢查出垂體瘤

▲大媽被說腦子有瘤，檢查後真的發現腫瘤。（圖／翻攝自微博／遼寧大鵬888）



記者林郁婷／綜合報導

突然被陌生人說你有病，是種什麼體驗！浙江紹興一名大媽在吃飯過程中，就遇到一名男子靠近說「妳可能長了腫瘤」，建議她到醫院做檢查並留下電話號碼，她雖然覺得奇怪，但還是聽話到醫院看診，竟然真的發現腦中有垂體瘤，後來才知道，和她搭話的人是醫院的主任醫師。

據《瀟湘晨報》報導，朱姓女子吃麵吃到一半，被說腦中可能長腫瘤，一般人都會覺得對方有病，但她真的乖乖到醫院檢查，也確實查出有腦垂體瘤的可能，事後她聯繫上那名陌生男子，才知道對方是神經外科的主任醫師。

▲大媽的手指粗大，額骨特別突出。（圖／翻攝自微博／遼寧大鵬888）



浙江諸暨市人民醫院神經外科主任趙明表示，當時在麵館觀察到朱女的面貌有些怪異，「嘴唇和鼻子特別肥厚，手指特別粗大，甚至額骨也比普通人突出，想著不認識的人這樣去跟她講是很冒昧的一件事」，但又秉持著醫者仁心的態度，仍然走過去告知她。

趙明透露，他先是詢問朱女是不是有糖尿病，聽到對方回答是，他接著就說「你腦子裡面可能長了腫瘤，假如相信我的話呢，我就給你留下電話號碼，你來找我給你檢查一下。」

朱女經過由趙明操刀手術，顱內的垂體瘤順利被切除，如今也已康復出院。