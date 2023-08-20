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2023上半年「女性暢銷書籍」排行榜TOP 5　《原子習慣》男生也愛看

文／Workworks職場人

「書中自有黃金屋，書中自有顏如玉」職場人們平時喜歡閱讀書籍嗎？讀書不僅能找回專注度，也能拓展思考的廣度，日前博客來公告2023上半年閱讀趨勢後，女性以「童書、商業理財、文學小說」穩居暢銷榜前三大類，本篇編輯將分享上半年博客來女性暢銷書籍TOP 5排行榜，職場人們快一起來看看，平常喜歡閱讀的書籍有沒有上榜！

女性暢銷書籍

TOP 1.〈我可能錯了〉

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來自瑞典的暢銷心靈書籍，「我可能錯了」是作者比約恩在寺院中汲取到最有智慧的工具，書裡的每一句箴言都很值得筆記下來，像是「這也會過去，生活中再困難的事情都會過去，當生活呈現出它美好的一面時，你就會明白對自己所擁有的一切心存感激」，相信有了這本書的陪伴，都能為妞妞們在困頓中找到撫慰與前進的勇氣。

TOP 2.〈蛤蟆先生去看心理師〉

暢銷三百萬冊！藉由蛤蟆先生和心理師心理諮商全過程，見證療癒與改變的發生，書籍角色取材自英國經典童話《柳林中的風聲》，作者將心理治療過程運用在動物主角們身上，故事中涵蓋憤怒、潛意識、自我審判、父母的自我狀態等心理學理論，讀完這本書職場人們能學會重新與自己的內在對話，找回自己真正的模樣。

TOP 3.〈原子習慣〉

「每天都進步1%，一年後你會進步37倍」一出版立刻風行全球的《原子習慣》，作者從生物學、心理學及神經科學中擷取精華，並結合自己的親身實踐經驗，打造出簡單易懂的「行為改變四法則」，職場人們讀完這本書後，能透過一點小改變、一個好習慣，將會產生複利效應，讓小小的原子習慣利滾利，滾出生命的大不同。

TOP 4.〈成為孩子生命中的貴人〉

「沒有解決不了的問題，只是還沒有找到方法」作者唐富美以自己的人生經驗，鼓勵每個大人做孩子生命中的貴人，書中有很多值得職場人們細細反思，像是「和孩子進行雙向溝通時，大人情緒穩定才能冷靜看待問題」，職場人們務必保持智慧的面對每項關卡。

TOP 5.〈大學的脊梁〉

位於女性暢銷書籍TOP 5的〈大學的脊梁〉，作者以多重面向完整地紀錄遴選事件的始末，這本不只是一本報導文學之書、見證歷史之書，也是一本時代知識分子風骨的記憶之書，平時喜歡研究歷史及相關文學的職場人們，非常適合研讀這本書！

除了公告以上「2023年博客來女性愛看書籍TOP5」排行，男性愛看書籍排行依序則為「〈逆思維〉、〈紅色賭盤〉、〈大學的脊梁〉、〈晶片戰爭〉及〈原子習慣〉」，職場人們最喜歡哪本書籍呢？

【延伸閱讀】

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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