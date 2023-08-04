社會新鮮人必看「新公司報到懶人包」　第一天該帶什麼、怎麼穿？

文／Workworks職場人

一年一度的畢業求職季正來臨，當職場人們順利通過面試並拿下工作Offer過後，究竟第一天上班要注意哪些細節，避免自己耍雷出包呢？本篇編輯將根據104職場力，整理社會新鮮人該留意的工作細節，快一起看下去吧！

新公司報到必備懶人包

1.準備資料和基本物品

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每間公司到職日應準備的基本資料會有所不同，職場人們新工作報到最基本的資料必須準備「僱傭契約或合約相關文件、最高學歷畢業證書影本、身分證影本或掃描檔、公司指定薪轉戶存摺影本或掃描檔、大頭照照片或電子檔、體檢報告」，且假設過去曾有任職他間公司的員工，也必須備齊原任職公司的健保轉出單和離職證明掃描檔。

2.自我介紹怎麼說？

當職場人們備齊報到應準備的資料後，接下來最重要的就是在會議上自我介紹，究竟要如何介紹自己才不會太過正式又不顯得隨便呢？編輯建議大家可以掌握5個技巧：「中英文名字、個人背景、工作項目、興趣嗜好、未來期許」，藉由分享自身興趣嗜好，不僅可以拉近與同事間的距離，說不定還會讓同事留下好相處及健談的印象呢！

3.報到第一天怎麼穿？

相信不少職場人們一定很納悶「新人報到第一天到底要怎麼穿？」其實報到當天穿稍微正式一點服裝是沒關係的，往後也可以觀察其他同事或是主管穿搭，再來決定自己的衣著風格，不過編輯也要提醒女生避免穿太露、男生也要必須避免穿太隨性唷！

4.第一天下班需要請示主管？

「第一天上班是不是即便沒事也不要提早下班呢」？相信以上情況成為不少剛入職新人的困擾，建議職場人們第一天要下班之前，可以和主管打個招呼並詢問工作事項有沒有遺漏或改進的地方，這時候主管通常如果沒有交待其他工作事項，就會讓員工直接下班，職場人們切記不要下班時間一到就立刻閃人唷，避免留下不好的印象。

以上「4招新公司報到必備懶人包」整理分享，職場人們學起來了嗎？

Source：104職場力

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