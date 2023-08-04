　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

社會新鮮人必看「新公司報到懶人包」　第一天該帶什麼、怎麼穿？

文／Workworks職場人

一年一度的畢業求職季正來臨，當職場人們順利通過面試並拿下工作Offer過後，究竟第一天上班要注意哪些細節，避免自己耍雷出包呢？本篇編輯將根據104職場力，整理社會新鮮人該留意的工作細節，快一起看下去吧！

 

新公司報到必備懶人包

1.準備資料和基本物品

[廣告]請繼續往下閱讀...

每間公司到職日應準備的基本資料會有所不同，職場人們新工作報到最基本的資料必須準備「僱傭契約或合約相關文件、最高學歷畢業證書影本、身分證影本或掃描檔、公司指定薪轉戶存摺影本或掃描檔、大頭照照片或電子檔、體檢報告」，且假設過去曾有任職他間公司的員工，也必須備齊原任職公司的健保轉出單和離職證明掃描檔。

2.自我介紹怎麼說？

當職場人們備齊報到應準備的資料後，接下來最重要的就是在會議上自我介紹，究竟要如何介紹自己才不會太過正式又不顯得隨便呢？編輯建議大家可以掌握5個技巧：「中英文名字、個人背景、工作項目、興趣嗜好、未來期許」，藉由分享自身興趣嗜好，不僅可以拉近與同事間的距離，說不定還會讓同事留下好相處及健談的印象呢！

3.報到第一天怎麼穿？

相信不少職場人們一定很納悶「新人報到第一天到底要怎麼穿？」其實報到當天穿稍微正式一點服裝是沒關係的，往後也可以觀察其他同事或是主管穿搭，再來決定自己的衣著風格，不過編輯也要提醒女生避免穿太露、男生也要必須避免穿太隨性唷！

4.第一天下班需要請示主管？

「第一天上班是不是即便沒事也不要提早下班呢」？相信以上情況成為不少剛入職新人的困擾，建議職場人們第一天要下班之前，可以和主管打個招呼並詢問工作事項有沒有遺漏或改進的地方，這時候主管通常如果沒有交待其他工作事項，就會讓員工直接下班，職場人們切記不要下班時間一到就立刻閃人唷，避免留下不好的印象。

以上「4招新公司報到必備懶人包」整理分享，職場人們學起來了嗎？

Source：104職場力

【延伸閱讀】

職場新人必備「4大邏輯思考力」！練就「假設性思考」秒成表現最好的黑馬新人

找工作多益成績重要嗎？職場「10大熱門產業」多益平均分數曝：「這產業」分數最高？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

ET快訊
八點檔女神比基尼大解放！傲人「兇器」不藏了
老高抄襲不只1支片！他點名「4部片」文案相似
快訊／最後50公尺超精彩超車！王冠閎200公尺蝶式惜敗奪銀
快訊／職籃新秀遭球團開鍘　T1聯盟發聲了
快訊／U12中華隊7連勝！完封韓國闖冠軍戰
中南部雨炸4天　最劇烈時刻曝
快訊／彭名揚400公尺跨欄破全國紀錄！世大運勇奪金牌
喝爛醉勒死小黃運將　醉漢：我常喝到斷片
卡努滯留沖繩「員工旅遊3天變10天」　她無助流淚：想回家

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化「阿三肉圓」1顆破百元　內行網友曝：都觀光客在吃

實現太空夢　南台灣首座Kuroro火箭夢基地登陸南紡

竹北鷹架倒塌「砸中2輛車」！居民卻狂歪樓：滷肉飯沒事吧？

睽違9年終拍板定案！　雙十國慶煙火移師台中中央公園舉行

結婚7年超少愛愛！老婆突轉性「爽玩跳蛋、乳夾」　真相崩潰了

卡努颱風滯留沖繩「員工旅遊3天變10天」　她無助流淚：想回家

超大豪雨轟不停！6公路「坍方、橋傾斜」交通受阻　4路段預警封閉　

快訊／高雄5區「明天停班停課」！市府解釋原因

男友姊洗完澡「只穿內褲」狂晃！她看傻：姊弟出門還會牽手

社會新鮮人必看「新公司報到懶人包」　第一天該帶什麼、怎麼穿？

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

卡努颱風襲沖繩至少2死　20萬戶停電、機場全關閉

卡努「暴風圈午後觸陸」　大台北持續降雨範圍廣

女KTV賣力唱跳《呼呼》　服務生進門傻眼笑到翻

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

彰化「阿三肉圓」1顆破百元　內行網友曝：都觀光客在吃

實現太空夢　南台灣首座Kuroro火箭夢基地登陸南紡

竹北鷹架倒塌「砸中2輛車」！居民卻狂歪樓：滷肉飯沒事吧？

睽違9年終拍板定案！　雙十國慶煙火移師台中中央公園舉行

結婚7年超少愛愛！老婆突轉性「爽玩跳蛋、乳夾」　真相崩潰了

卡努颱風滯留沖繩「員工旅遊3天變10天」　她無助流淚：想回家

超大豪雨轟不停！6公路「坍方、橋傾斜」交通受阻　4路段預警封閉　

快訊／高雄5區「明天停班停課」！市府解釋原因

男友姊洗完澡「只穿內褲」狂晃！她看傻：姊弟出門還會牽手

社會新鮮人必看「新公司報到懶人包」　第一天該帶什麼、怎麼穿？

YG彩妝師教「韓女團定妝法」夏季也不脫妝：定妝噴霧有3正確用法

台灣租屋黑市亂象！審計部：中央地方租金補貼執行率低

軟爛貓露肥肚靠牆大叔坐　一臉頹廢盯人看：本喵就懶

國民黨台南「正義成真」連線成立　同心合力掃除黑金政黨

彰化「阿三肉圓」1顆破百元　內行網友曝：都觀光客在吃

壯壯遊西班牙「直接穿泳衣上街」！　中門大開露半球：火熱了起來

全家上半年每股賺3.14元　觀光客入境帶動H2業績　

他大便次數突變怪！醫一照…見「整片散開」嘆：半年後過世了

三星回應摺疊機「冷筍」事件　內部討論保固認定標準

快訊／最後50公尺超精彩超車！王冠閎0.03秒惜敗奪銀

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

生活熱門新聞

新颱「蘭恩」最快下周三生成！專家預測路徑出爐

老高老婆「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

彰化手搖飲被人潮炸裂　老闆娘嚇到「鞠躬道歉」

老高YT訂閱數585萬「48%不是人」　真實數字曝

卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

卡努來襲！全台明颱風假懶人包一次看

LINE推7款免費貼圖　颱風來了也要載！

下周又有新颱風生成？　氣象局解答

「大眼卡努」快不行了！　天氣粉專：當個颱風好難

搭火車「被針頭扎到」嚇壞！竟卡座椅縫隙

即／小孩朝壽司吐口水　藏壽司認3缺失道歉了

快訊／卡努陸警解除！　13縣市炸大豪雨

老高被爆抄襲卻沒事？他點出關鍵：避掉很多審判

更多熱門

相關新聞

哺乳塞奶好難受　專家分享秘訣紓緩不適

哺乳塞奶好難受　專家分享秘訣紓緩不適

花蓮門諾醫院響應國際母乳週舉辦宣導講座，推廣職場友善哺乳，面對多數哺乳媽媽們常見的乳房腫脹及乳腺炎，國際認證泌乳顧問耿菁萱分享橄欖油溫熱敷法，表示當胸部出現硬塊、小白點時，可將橄欖油敷在乳頭，並配合擠奶與餵奶，解決惱人又不適的塞奶問題。

3大「工作情緒耗竭」徵兆

3大「工作情緒耗竭」徵兆

上班第2天「被通知出差」　老鳥集體給難看

上班第2天「被通知出差」　老鳥集體給難看

新鮮人穩住己心　才能避免走針

新鮮人穩住己心　才能避免走針

鬼月要來了！3星座8月職場「慎防小人」

鬼月要來了！3星座8月職場「慎防小人」

關鍵字：

Workworks職場人社會新鮮人職場

讀者迴響

熱門新聞

新颱「蘭恩」最快下周三生成！專家預測路徑出爐

老高老婆「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

即／南韓全面警戒！警察廳長下令「可直接開槍」

吳宗憲61歲親姊病逝！

瘋傳大咖女優性招待「新有菜2小時2次144萬」　台灣主辦怒：不可信

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

房仲開冰箱偷喝牛奶　這一口代價53萬

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

黃子佼家遭搜索　張小燕沉重發聲

當沖緯創100萬付不出！她憶「身價5億好友」崩盤慘況

MAKIYO8男來追秀33E好身材

命理師搞上身價4千萬「68歲女學生」！狂衝摩鐵酒店

福原愛被目擊新加坡飯店渡假！穿泳裝下水男友陪伴

彰化手搖飲被人潮炸裂　老闆娘嚇到「鞠躬道歉」

友達證實關閉台南2廠　3月起啟動員工優離優退

更多

最夯影音

更多
好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤
和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面