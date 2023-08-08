博客來買書運費變貴了　店取訂單未滿350元調漲加收40元

▲博客來是不少人的購書管道之一。（圖／翻攝自博客來）

記者洪菱鞠／台北報導

網路書店博客來今年第一季營收虧損741.2萬元，統一超小金雞出現罕見虧損，業績表現黯淡，不只引發外界熱議，平台更是悄悄調漲了國內處理費，主要針對未滿350元門檻之店取訂單，處理費從原本20元一口氣調整為40元，直接翻倍漲。對此，博客來回應為了合理反映營運成本。

不少人會透過博客來買書，除了書籍種類多元，也因為與7-ELEVEN合作超商取貨，店點多又便利，進而使用平台，不過選擇7-ELEVEN取貨，若單次實際付款金額未達到350元，原本按平台規定，需要額外加收國內處理費，即運費，但這項費用已在今年6月下旬低調進行漲價，從以往固定加收20元調漲為40元。

▲官網客服中心低調公告國內處理費調漲內容。（圖／翻攝自博客來）

博客來表示，自2000年開始推展7-ELEVEN取貨以來，23年來皆未調整物流處理費，為合理反映營運成本（原交通運輸成本）讓公司得以永續經營，仍維持訂單滿350元超取免運，僅調整單筆訂單未滿350元處理費由20元調整為40元，調整後處理費用後仍優於同業超取條件。

對照其他競業，以超商取貨來說，誠品線上網路書店針對單筆未滿350元的訂單，酌收處理費50元；momo購物網書城則是需滿399元才能結帳，然而博客來調漲幅度大，就有會員認為「覺得太貴 逼人消費或換其他平台購物」、「之前說商品不能漲價，免得流失客群，還不是從運費下手」、「如果不急需這本書，就改天到書店再買，或可能就不買了」、「應該會減少使用、購買率，超過1成有點太傷」，表示會考慮選擇別的平台購買。