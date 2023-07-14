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上班時間老是不夠用？7個提升工作效率方法　設定2小時專注很重要

文／Workworks職場人

「臨時急件要馬上處理、會議一個接一個開不完」職場人們有遇過以上工作窘境嗎？每天總是被時間追著跑，不僅待辦清單永遠做不完，就連整體專注度也隨之下降，本篇編輯根據104職場力將分享「7大提升工作效率」方針，職場人們快學起來！

提高工作效率方法

1.批次處理同類型任務

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職場人們平常面對排山倒海而來的訊息和信件，會選擇「批次處理」還是「隨時處理」呢？編輯建議大家進公司前，可以先把待辦工作清單列下來，進一步「批次處理」每項工作任務，否則如果東做一點西做一點的話，工作容易分心也會降低效率。

2.找到適合的時段進行不同任務

每個人們工作節奏不一樣，只有自己才知道在哪個時段執行任務最適合！以編輯為例每天上班的第一小時，通常會優先處理緊急專案，等到第二至三小時同事陸續上班後，就能安排召開會議，下班前則是能安排行事曆或電子信件溝通，職場人們只要找到適合每個時段的任務，就能大幅提升工作效率！

3.隨時做筆記

「每天必須扛好幾個專案，又要面對突如其來的新狀況，像是客戶突然要求加東西、競品對手出了奇招等」，如果這些瑣事只靠腦袋記相當不可靠，建議職場人們可以培養「做筆記」習慣，讓記憶的工作交給電子軟體，大腦只需要專注在思考就好！

4.做行事曆的主人

打開個人行事曆，卻驚覺行事曆行程幾乎都是參與他人發邀請的會議嗎？職場人們可藉此思考會議討論的內容是「急迫性、重要性」，以及與邀請者聯繫的難易度，倘若只是公司同事，建議可以直接訊息溝通，倘若是緊急或是重要客戶時，就能保留會議的彈性時間！

5.學會區分事情的優先順序

接續第五招提高工作效率的方法為「懂得分類工作」，當接收到工作需求時，必須先判斷狀況有多緊急，像是如果手邊同時撞期兩個重大會議時，必須衡量結果決定優先參與哪個，倘若A公司貢獻了30%的公司業績、B公司貢獻了15%的公司業績，那麼職場人們會優先選擇哪場會議呢？

6.把任務導向改為人的導向

日常工作除了可以將「任務」分門別類，其實也能將任務以「人」作為分類，假設10件任務中，有3件和某位合作夥伴有相關，即便專案性質或許不同，但總之都需要跟同個人討論才能往下進行，建議職場人們可以翻翻行事曆，思考下次和夥伴討論時不妨趁開會時一次解決，也能省去另外約時間的麻煩！

7.設定專注時間

提高工作效率的最後方法為「設定專注時間」，倘若上班時設定兩個小時不受打擾的專注時間，那麼職場人們在跑工作流程、召開會議時就能大幅提升工作效率，相反地如果排滿了一場接著一場的會議，那麼你的專注度也會受到干擾！

以上「7招提升工作效率」方法，職場人都學起來了嗎？

Source：104職場力

【延伸閱讀】

如何培養在家工作的技能？這9個學起來絕對不吃虧！

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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