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【廣編】2023冠德Book Date　夏日旅讀北、中、南

▲▼冠德,2023冠德Book Date,冠德玉山教育基金會,募書,閱讀,講座,旅行,公益。（圖／業者提供）

▲「2023冠德Book Date」的「公益募書」活動，歡迎至全台8家Global Mall環球購物中心服務台及台北「明星西點咖啡館」、台中「宅樂咖啡ZELLER COFFEE」大墩店、高雄「書店喫茶一二三亭」捐出閒置好書，由書寶二手書店轉換為購書點書贈予偏鄉學校，讓各校能自由選購所需圖書，還可參加好禮抽獎活動。

圖、文／冠德提供

在大數據、演算法、生成式AI崛起的高速社會，能讓人感到舒緩療癒的，莫過於一本讀物、一杯咖啡、一趟旅行，而這些都匯聚在「2023冠德Book Date」計畫裡。去年為期一個月的公益募書達到近5000本的熱烈迴響，今年「冠德玉山教育基金會」再次邀集冠德集團旗下冠德建設、根基營造、Global Mall環球購物中心全台8家分店，共同推動「2023冠德Book Date」計畫，以公益募書為核心，延伸旅行書展、閱讀沙龍、旅讀分享等精彩活動，募得書冊由書寶二手書店轉成購書點數，無償提供給偏鄉學校，讓各校可依實際需求添購書籍。

此次「2023冠德Book Date」系列活動以「旅行」為主軸，除了集團企業、雙北、桃園等11處冠德社區熱情參與外，台北明星咖啡館、台中宅樂咖啡、高雄書店喫茶一二三亭也做為期一個月的「On the Way旅行書展」，邀請作家葉怡蘭、李桐豪，以及「吳寶春傳奇」幕後推手邱一新舉辦閱讀沙龍講座，民眾可免費參與；城邦媒體集團下的「城邦讀書花園」網路書店也設有線上書展專區，並祭出七折起的甜甜價。

為了鼓勵大眾閱讀，只要在「冠德玉山教育基金會」的facebook粉專指定貼文下方留言想到訪的地方，並引用閱讀到的一段對此地的描寫、註明出處，便有機會獲得旅遊金和旅行好禮的抽獎機會。另外，上傳捐書照至「冠德玉山教育基金會」facebook粉絲專頁，就有機會抽中Global Mall禮券及精選好禮，台中宅樂咖啡大墩店更加碼提供消費者捐書即享餐飲9折優惠、Global Mall環球購物中心會員捐贈5本以上即可兌換限量的50元電子商品禮券，詳情請見冠德玉山教育基金會facebook粉專 https://ppt.cc/frme8x。

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