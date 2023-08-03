　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每天都不想上班？3大「工作情緒耗竭」徵兆　對新任務充滿無力感

文／Workworks職場人

「不只Monday Blue是Everday Blue、每到上班日特別感受到心累又焦慮...」相信這些話成為職場人們每日的內心牢騷，有時候為了提升工作效率，員工們容易處在高壓的環境下工作，本篇將根據104職場力的分享，一起來探討究竟有哪些徵兆符合「工作情緒耗竭」的警訊呢？職場人們快一起看下去！

工作情緒耗竭警訊

1.人到了公司門口卻抗拒進去

[廣告]請繼續往下閱讀...

 「職場人們是不是每天到了公司門口，或是搭電梯前卻遲遲不想走進去？」工作情緒耗竭第一個警訊為「人到了公司門口卻抗拒進去」，編輯曾聽過身旁朋友分享，假設早上9點上班打卡，倘若早上提早到公司的話，也會選擇去附近買早餐或咖啡，直到打卡的最後一秒鐘才願意進公司（舉手同意）。

2.在辦公室內害怕被叫到名字

「每天只想低調上班」，工作情緒耗竭警訊第二點為「在辦公室內害怕被叫到名字」，每當走進辦公室座位後，總是很怕被同事或是主管叫到名字，往往聽到別人喊自己的名字，腦中第一直覺就是「一定又要被分派額外的工作、工作上又出包準備被電」的心境，職場人們進辦公室後也會害怕被點名嗎？

3.對事物的改變充滿無力感

工作情緒耗竭第三點為「對事物的改變充滿無力感」，每當職場人們接收到新任務，或是工作步驟上得做出些微改變時，第一瞬間是不是經常跑出「討厭、逃避、怒罵」等負面感受呢？依照編輯的工作經驗，工作上最討厭遇到雷隊友，導致流程上必須花費更多時間更動原先的工作內容。

以上「3點工作情緒耗竭」的分享，職場人們中了幾點呢？別忘記勤奮工作的同時，也必須安排休閒活動放鬆身心靈，避免讓自己長期待在負面情緒裡唷！

【延伸閱讀】

累死你的不是工作是同事！職場超討人厭「7種有毒同事」：功勞小偷、搭便車慣犯最難對付

衰運總是找上身？5招提升「職場好運」撇步：培養大局觀、專注在同件事有助升遷加薪？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

ET快訊
快訊／KTV包廂全訂滿？　蔣萬安喊話了
風雨最強時間還沒到！　中南部明迎「重頭戲暴雨」
快訊／明天是否繼續放假？　新北市：晚間8時宣布
Jisoo約會全被拍！　安普賢3個月勤勞跑她家
邱莉莉耍官威！　拍桌辱警「沒路用、幹O娘」下場曝光
卡努「1張路徑圖」　氣象專家喊：太奇葩！
快訊／新莊鷹架遭強風吹落！　人車經過險遭砸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

皺紋剋星！純淨的肉毒桿菌素零雜質　降低免疫反應避免抗藥性

卡努打亂海空運！47航班取消、延飛　交通船42班停航

「暑輔改線上教學」颱風假泡湯惹怨　板橋高中急宣布：全停課

早起泡泡尿多觀察！　10分鐘沒消散...醫：疑為腎臟發警訊

風雨最強時間還沒到！今越晚越劇烈　中南部明迎「重頭戲暴雨」

被雨吵醒！「突然大風大雨」北北基人驚：放颱風假根本正確

台灣根本是「白番薯」！他貼雨量圖怒喊不該放假：天龍人比較嬌貴

逛百貨被煞到！他登看板急尋「有酒窩女孩」：每周六在這等妳

她騎車險被吹走「像飛鼠一樣起飛」　桃園沒放颱風假！在地人戰翻

卡努交通異動懶人包！47架航班取消延誤　台鐵晚上6點前正常行駛

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

卡努減速不排除發陸警　北台灣颱風假機會增！

NONO神隱45天首露臉　移送北檢1男怒罵：人渣

旗津無風無雨卻大淹水　「年度天文大潮」來了！

牽車誤轉油門突暴衝　女拉不住糗摔路中央

三柴鼎立！互看不爽吵架　2狗廝殺另一隻滿臉無奈

皺紋剋星！純淨的肉毒桿菌素零雜質　降低免疫反應避免抗藥性

卡努打亂海空運！47航班取消、延飛　交通船42班停航

「暑輔改線上教學」颱風假泡湯惹怨　板橋高中急宣布：全停課

早起泡泡尿多觀察！　10分鐘沒消散...醫：疑為腎臟發警訊

風雨最強時間還沒到！今越晚越劇烈　中南部明迎「重頭戲暴雨」

被雨吵醒！「突然大風大雨」北北基人驚：放颱風假根本正確

台灣根本是「白番薯」！他貼雨量圖怒喊不該放假：天龍人比較嬌貴

逛百貨被煞到！他登看板急尋「有酒窩女孩」：每周六在這等妳

她騎車險被吹走「像飛鼠一樣起飛」　桃園沒放颱風假！在地人戰翻

卡努交通異動懶人包！47架航班取消延誤　台鐵晚上6點前正常行駛

裴洛西訪台1周年挺台嗆北京「懦弱」　外交部：誠摯感謝

阿喜「無尊各方面品質還不錯」害羞認了！被問親熱細節…反應超有愛

高雄男深夜公園吃宵夜　警盤查搜出罕見「手指虎」

川普被控4罪「企圖推翻選舉」　聽證會前夕再開轟：美國腐敗！

TFBOYS演唱會外圍裝金屬尖刺「防爬」　工作人員：從沒這麼嚴實過

柯文哲喊「我不贏台灣會完蛋」　吳欣岱嗆：只有民眾黨會完蛋而已

被封「地表最帥市長」　跟張善政比誰較帥？蔣萬安乾笑5秒：都很帥

安普賢3年前被媽催婚「喜歡孝順的女生」　2週前同台Jisoo飄曖昧

人行道騎車被攔！雙手合十急道歉　「超禮貌三寶」下秒狂逃躲警

皺紋剋星！純淨的肉毒桿菌素零雜質　降低免疫反應避免抗藥性

三重男屎在滾…騎樓脫褲蹲地解放！「黃金」瀉地畫面曝

生活熱門新聞

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

北北基颱風假「最悲情地區」　隔一條路變兩世界

桃園脫鉤「北北基」沒颱風假！　張善政解釋了

Live／卡努龜速移動　氣象局最新說法曝光

卡努風雨越晚越強！氣象粉專：「1地」明天達颱風假標準

全台3日停班停課一覽！北北基宜停班停課

即／北市宣布放颱風假「KTV包廂全被訂光」

卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

負能量爆棚！晚年易憂鬱TOP3星座

卡努還沒走！下周可能又有颱風　最快生成時間曝

更多熱門

相關新聞

37K「他上班只忙1小時」　缺點傻眼了！全場羨煞

37K「他上班只忙1小時」　缺點傻眼了！全場羨煞

日前一名網友自曝月薪38K且見紅就休，被網友大讚「頂天了吧！」而一名網友也透露，薪水37K上班8小時，但實際只有1小時在做事，無奈主管常常開罵細瑣小事，一度讓原PO想離職，「是我太草莓了嗎？」討拍文曝光後，反讓一票網友羨慕不已。

上班第2天「被通知出差」　老鳥集體給難看

上班第2天「被通知出差」　老鳥集體給難看

同事請6天喪假「突喊離職」甩鍋！苦主：廁所會吃人

同事請6天喪假「突喊離職」甩鍋！苦主：廁所會吃人

新鮮人穩住己心　才能避免走針

新鮮人穩住己心　才能避免走針

鬼月要來了！3星座8月職場「慎防小人」

鬼月要來了！3星座8月職場「慎防小人」

關鍵字：

Workworks職場人工作職場情緒耗竭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／BLACKPINK Jisoo認愛了！

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

速捧50萬現金救NONO　白衣女身分曝光

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

北北基颱風假「最悲情地區」　隔一條路變兩世界

桃園脫鉤「北北基」沒颱風假！　張善政解釋了

NONO交保憲哥要他道歉

祈錦鈅5月閃婚認了：有消息！　胖13KG孕肚曝光

Live／卡努龜速移動　氣象局最新說法曝光

NONO若成罪「最高恐關30年」！

基隆警突襲「鐵路街」　越南妹來不及穿衣

卡努風雨越晚越強！氣象粉專：「1地」明天達颱風假標準

更多

最夯影音

更多
遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣
鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面