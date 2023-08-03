每天都不想上班？3大「工作情緒耗竭」徵兆　對新任務充滿無力感

文／Workworks職場人

「不只Monday Blue是Everday Blue、每到上班日特別感受到心累又焦慮...」相信這些話成為職場人們每日的內心牢騷，有時候為了提升工作效率，員工們容易處在高壓的環境下工作，本篇將根據104職場力的分享，一起來探討究竟有哪些徵兆符合「工作情緒耗竭」的警訊呢？職場人們快一起看下去！

工作情緒耗竭警訊

1.人到了公司門口卻抗拒進去

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「職場人們是不是每天到了公司門口，或是搭電梯前卻遲遲不想走進去？」工作情緒耗竭第一個警訊為「人到了公司門口卻抗拒進去」，編輯曾聽過身旁朋友分享，假設早上9點上班打卡，倘若早上提早到公司的話，也會選擇去附近買早餐或咖啡，直到打卡的最後一秒鐘才願意進公司（舉手同意）。

2.在辦公室內害怕被叫到名字

「每天只想低調上班」，工作情緒耗竭警訊第二點為「在辦公室內害怕被叫到名字」，每當走進辦公室座位後，總是很怕被同事或是主管叫到名字，往往聽到別人喊自己的名字，腦中第一直覺就是「一定又要被分派額外的工作、工作上又出包準備被電」的心境，職場人們進辦公室後也會害怕被點名嗎？

3.對事物的改變充滿無力感

工作情緒耗竭第三點為「對事物的改變充滿無力感」，每當職場人們接收到新任務，或是工作步驟上得做出些微改變時，第一瞬間是不是經常跑出「討厭、逃避、怒罵」等負面感受呢？依照編輯的工作經驗，工作上最討厭遇到雷隊友，導致流程上必須花費更多時間更動原先的工作內容。

以上「3點工作情緒耗竭」的分享，職場人們中了幾點呢？別忘記勤奮工作的同時，也必須安排休閒活動放鬆身心靈，避免讓自己長期待在負面情緒裡唷！

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