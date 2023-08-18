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社會 社會焦點 保障人權

教練帶女學員潛水「左腿遭船絞斷」　基市府：最重罰50萬

記者郭世賢、董美琪／綜合報導

基隆市中正區長潭里漁港平浪橋旁18日下午1時左右發生意外，一名吳姓潛水教練帶著女學員進行潛水活動，疑似被海流帶到航道區域，教練左小腿當場遭船隻螺旋槳絞斷，事後警消尋獲斷肢交由救護人員處理。另名潛水教練指出，當時吳姓教練與女學員距離船隻很接近，還好教練有將學員人往下壓，不然學員可能會慘遭爆頭。基隆市政府表達遺憾並指出，此航道非水域遊憩區域，依法可罰10萬元以上，50萬元以下罰鍰。

▲▼潮境公園恐怖意外。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆潛水意外。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

市府產發處表示，有關今天於長潭里漁港航道發生潛水客遭漁船螺旋槳打到而受傷一事，深感遺憾，也祝福受傷潛水客能早日康復，事故相關責任歸屬將待司法釐清。

▲▼潮境公園恐怖意外。（圖／記者郭世賢翻攝）

此次事件發生地點為長潭里漁港漁船進出的航道，非屬水域遊憩區域，基隆市政府在此呼籲潛水業者、潛水客及戲水民眾，切勿在漁港區域及航道內從事潛水或其它水域遊憩活動，以確保自身安全。

▲▼潮境公園恐怖意外。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市政府後續將強化漁港及航道管理及法令宣導工作，並協請海巡人員加強勸離違規民眾，規勸不聽者，將以違反漁港法第18條第1項，並依同法第20條在漁港區域從事危害安全及妨礙船舶航行行為，處行為人或雇用人10萬元以上，50萬元以下罰鍰。

▲▼潮境公園恐怖意外。（圖／記者郭世賢翻攝）

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