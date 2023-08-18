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帶女學員潛水…教練左腳被絞斷！他曝現場狀況驚：差點出人命

▲▼潮境公園恐怖意外。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆潮境公園恐怖意外，潛水教練左腳遭絞斷，女學員餘悸猶存。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆市中正區基隆市中正區長潭里漁港平浪橋旁，18日下午1時許發生恐怖意外！一名潛水教練帶女學員下水時，疑似遭海流帶到航道上，左腿慘遭船隻的螺旋槳打斷。現場另名潛水教練指出，當時吳姓教練與女學員距離船隻很接近，還好教練有將學員人往下壓，不然學員可能會慘遭爆頭。

據了解，41歲吳姓潛水教練18日帶35歲陳姓女學員從非管制區域下水，不料，過程中2人疑似遭暗流沖到航道與浮潛區的重疊區域，吳姓教練當場遭行經漁船的螺旋槳絞斷左小腿，人意識清楚、溺水呼救。警消獲報到場後，隨即將人送往長庚醫院搶救，並在現場搜尋斷肢，所幸於下午1時35分尋獲，後續交由救護人員處理。

▲基隆潮境公園恐怖意外。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲現場人員協助搜尋吳姓教練的斷肢。（圖／記者郭世賢翻攝）

現場另名陳姓潛水教練指出，事發當時吳姓教練聽到船隻的聲音很接近了，隨即將還是初學者、狀況較不穩定的陳姓女學員整個人往下壓，剛好呈現頭下腳上的姿勢，船隻螺旋槳因此打到吳姓教練的腿部。

陳姓潛水教練也直呼驚險，「還好有將學員壓下去，不然有可能會出人命，（學員如果被打到可能）整個頭都爆裂了。」而陳姓女學員被問到事發經過時，則餘悸猶存地表示，當時「我不知道我在哪裡，我在（水）下面啊，我聽到的時候（船隻）已經很靠近了啊！」

▲▼潮境公園恐怖意外。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陳姓潛水教練曝現場狀況。（圖／記者郭世賢翻攝）

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