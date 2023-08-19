扶輪社雲嘉首場公益肺癌篩檢活動　民眾至少可省五千

▲▼ 嘉義彩虹扶輪社、嘉義南區扶輪社、嘉義東南扶輪社雲嘉首場公益肺癌篩檢活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國際扶輪３４７０地區總監林宇星攜團隊與成⼤醫院、成⼤醫學院共同舉辦「早期肺癌篩檢計畫之Ｘ光偏遠鄉鎮普篩合作計畫」巡迴⾞，今年度嘉義縣市第⼀場肺癌篩檢活動於八⽉⼗九⽇舉⾏，於⺠雄鄉公所，提供⺠眾免費肺部⾼階Ｘ光檢查服務；主辦社嘉義彩虹扶輪社、嘉義南區扶輪社、嘉義東南扶輪社，協辦單位⺠雄鄉公所，成功吸引⺠眾前來進⾏篩檢，為⾃⼰的健康把關。

⺠雄鄉鄉長林于玲表⽰，雖然鄰近嘉義市區，⺠雄鄉郊區因缺乏⼤型醫院，仍有許多⺠眾需要醫療資源導入，X光檢查活動已被認為是篩檢肺癌最簡便有效的⽅式，希望透過公益團體的協助，讓⺠眾接受篩檢，並養成⾃我追蹤的保健習慣。

國際扶輪３４７０地區嘉義彩虹扶輪社社長李淑芬指出，雲嘉南偏鄉地區醫療資源較為匱乏，所以由國際扶輪3470地區總監林宇星號召各扶輪社及國際扶輪台灣總會共同捐資兩百五⼗萬元，結合成⼤醫院攜⼿推出Ｘ光巡迴⾞，希望服務⼀萬⼈。讓⺠眾可以預防疾病，早期發現，及早治療。這場活動由嘉義南區扶輪社、嘉義彩虹扶輪社、嘉義東南扶輪社社長賴明道、李淑芬、吳柏融希望透過活動能讓資源挹注地⽅。此次篩檢比⼀般Ｘ光檢查精細，並迅速送檢，讓專科醫師快速且精準研判。

衛⽣局指出篩檢肺癌最有效⽅式乃低階電腦斷層檢查，須⾃費五⾄八千元，且排程久，呼籲⺠眾把握各扶輪社舉辦活動的機會，讓⾃⼰成為幸福跟健康的守⾨員。