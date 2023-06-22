扶輪社認養嘉義市步道　打造石斛蘭景觀步道

▲▼ 黃敏惠市長感謝南區扶輪社認養道路 打造石斛蘭景觀步道 美化「嘉」園！ 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

南區扶輪社自112年5月4日起認養世賢路三段（新民路至上海路口）道路植栽區，規劃在行道樹種上石斛蘭，打造石斛蘭景觀步道，營造一個更美好的生活環境，舉辦「石斛蘭景觀步道認養揭牌儀式記者會」，由嘉義市長黃敏惠親手種下第一棵石斛蘭，並與多位貴賓一同揭牌，黃敏惠市長感謝南區扶輪社對社會的付出，一起讓「嘉」園更美麗。

黃敏惠市長表示，嘉義市是一個非常有愛的地方，自設計展之後，我們共同追求美學、美感的提升，感謝嘉義南區扶輪社在何健標社長的領導之下，與所有南區扶輪社成員的用心與努力，認養世賢路三段道路植栽區。自從連貫了東西與南北的通路後， 在世賢路上我們看到綠意盎然的大樹，提供附近的居民早晚一個運動休閒的良好場所，也提供了豐富的生態環境，而未來新民路到上海路1.8公里，共種植1200棵的石斛蘭，再跟結合現有景觀融入，不但是綠化更有美化，預計在兩年後，這裡會有也將成為賞花打卡的新熱點，一起來升級綠化我們的城市。

黃敏惠市長感謝嘉義南區扶輪社，在現任社長何健標及歷任社長任期內，致力於社會服務之工作，藉由今日的認養活動抛磚引玉，讓更多的社會團體及企業等一起投入社會公益，相信在政府與民間共同的努力之下，嘉義市會成為更幸福的城市

嘉義市南區扶輪社社長何健標表示，美化環境是大家的共同責任，綠化自己的「幸福城巿」讓我們共同營造一個更美好的生活，讓我們的後代子孫體驗到，有人種花、一起賞花的道理，「梅蘭竹菊」是花的四君子，「蘭花獨處幽谷，清香襲人，我們用這樣的方式來成就「嘉義京都」的美，意境的昇華與超越，展現出來的情意之美，有形之美無遠弗屆。

何健標社長說，歡迎更多的市民朋友一起來賞花，用心體會君子之美、石斛蘭之美，「轉角遇見美」，從嘉義巿做起，感謝市長及嘉義市政府團隊給予我們南區扶輪社服務公益機會，也讓我與各社友揮汗努力及勇媽市長的親證下，讓所有市民及外縣市的朋友們一起來參觀這個嘉義市未來必遊的打卡新景點。

建設處長田長沛表示，石斛蘭適合生長在溫暖的嘉義市，在溫暖及短日照的環境下能開花，石斛蘭在夏末初秋天開花，花梗由頂部葉腋抽出，長可達 60 公分，每枝花梗可開花 4~18 朵，開出來的花朵有著很高的觀賞價值。可以藉由嘉義市南區扶輪社認養種植養護的石斛蘭景觀步道，吸引愛好石斛蘭的市民前來欣賞石斛蘭開花的盛況，也可以成為道路景觀的拍照打卡熱點，行銷嘉義市。