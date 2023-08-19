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「還路於民」遊行前再傳公車撞死人　交長：駕駛應停車指差確認

▲▼ 中和車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲中和發生一名老翁過斑馬線遭左轉公車撞死車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者李姿慧／台北報導

新北市一輛公車今(19日)上午在中和區路口左轉時，未注意8旬老翁行走在行人穿越道，導致老翁遭輾頭部重創送醫不治，在明天(20日)「還路於民大遊行」前夕，仍發生行人地獄憾事，交通部長王國材表示，今年5月發函要求地方執行行穿線退縮和公車停車指差確認，很遺憾仍發生事故，將持續與地方合作提升安全。

今新北市中和區發生一起公車左轉撞上行人事件，53歲邱女駕駛公車行駛壽德街左轉民德路，82歲林姓老翁則從壽德街欲過馬路往莒光路方向，邱女未看到老翁，轉彎時直接撞上，導致老翁多處挫傷、頭部重創，送往亞東醫院搶救後仍不治，警方已調查中並將駕駛依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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▲▼ 中和車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲中和發生一名老翁過斑馬線遭左轉公車撞死車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

行人零死亡推動聯盟明天(20日)舉辦「還路於民大遊行」，號召萬人上凱道，訴求交通零死亡目標，未料「還路於民大遊行」前一天，仍發生行人地獄憾事。

交通部長王國材表示，此案新北市政府正在調查事故發生原因，交通部5月發函要求地方政府執行行穿線退縮，並要求公車經人行穿越道要停車指差確認，若未依照規定，地方政府交通局會處罰，該肇事路口行穿線好像沒有退縮，很遺憾還發生這種事故，交通部會與地方政府持續合作保障行人安全。

據了解，公路總局今年5月23日發函各地方政府，督導轄內市區公車業者所屬公車駕駛人行經路口左右轉時，應停讓進行指差確認。此外，公路總局8月15日再發函向各地方政府重申，要求督導轄內市區公車業者所屬公車駕駛人行經路口左右轉時，應停讓進行指差確認。

▼中和發生公車撞死行人車禍，該路口行穿線未退縮。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 中和車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

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