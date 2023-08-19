共軍台海周邊軍演　航港局密切關注「視需要發布航船布告」

▲不滿副總統賴清德過境美國，解放軍今在台灣周邊軍演，畫面曝光。（圖／翻攝CCTV）

記者李姿慧／台北報導

副總統賴清德出訪巴拉圭過境美國，引起中國大陸不滿，中共今(19)再度在台灣周邊進行海空聯合軍演，航港局則表示，中國海事局近期發布航行警告，福建、浙江等地均未有軍演訊息，將持續密切關注相關訊息，視需要發布航船布告，提醒周邊海域船隻注意。至於空域影響，交通部長王國材表示，民航局查明中。

副總統賴清德出訪巴拉圭、過境美國紐約與舊金山，中國大陸在出發時間點發動3天軍事演習；如今賴清德任務圓滿完成歸國，中共今再度宣布將在台灣周邊組織海空聯合軍演，嗆是「對『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告」。

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針對大陸在台灣周邊軍演，對我國海域是否有影響，航港局表示，經查中國海事局於17日宣布，將在18日至22日於南海部分海域進行射擊演習，查該區域非屬我國海事轄管海域範圍。

航港局強調，次查中國海事局近期發布之航行警告，福建、浙江等地均未有軍演訊息，航港局將持續密切關注相關訊息，並視需要發布航船布告，提醒周邊海域船隻注意，以確保航安。

至於對空域，目前並未傳出有航班或航路受影響，針對該起軍演衝擊，交通部長王國材表示，民航局查明中。