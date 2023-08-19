曾揪捷運狼！　最美「正義姊」藝人林欣霈宣導《跟騷法》 8大態樣

▲最美「正義姊」的藝人林欣霈與警花張品莉宣導「跟蹤騷擾防制法」八大樣態及四要件。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

2013年曾在捷運上揪出襲臀狼，被網友封為最美「正義姊」的藝人林欣霈與桃園分局警方一同宣導「跟蹤騷擾防制法」的相關適用規定及適用對象，她表示，經過此次宣導，林欣霈更了解如何保護自己及他人，更稱這是恐怖情人專用法。

▲▼林欣霈稱這是恐怖情人專用法，並在IG上說遇到恐怖情人已有法律可以保護自己了。（圖／桃園警分局提供）

藝人林欣霈出道多年，她曾參與《真愛找麻煩》、《莫非，這就是愛情》等戲，外型亮麗甜美，2013年曾在捷運上揪出襲臀狼，被網友封為最美「正義姊」藝人，她表示，先前工作有展場或現場拍攝等相關活動，有時會有粉絲因為太過興奮，會尾隨其偷拍照片或在社群軟體發送愛慕訊息，或是有些真正很支持的粉絲，每一場活動都會到，雖沒有造成其困擾，卻無法得知是否有跟蹤騷擾的部分，經過此次宣導，林欣霈更了解如何保護自己及他人，更笑說這是恐怖情人專用法！林欣霈也在自己的IG帳號上告訴大家遇到恐怖情人已經有法律可以保護自己了。

陪同的埔子派出所警員張品莉表示，跟蹤騷擾行為有八大態樣，分別為，監視觀察、尾隨接近、寄送物品、冒用個資、不當追求、妨害名譽、通訊騷擾及歧視貶抑，上述八大態樣外，亦需要與性或性別有關、針對特定人、反覆或持續以及違反意願使人心生畏怖等四項構成要件，若有碰到上述情事，都可以撥打110報案電話或至最近的派出所報案請求協助。