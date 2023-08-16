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社會 社會焦點 保障人權

兒少性剝削86%被誘拍私密照！警街頭籲「裸照不能證明自己的愛」

記者許權毅／台中報導

根據衛福部統計，去年共有2271件兒少性剝削案，其中有86%是拍攝、製造兒少性交或猥褻行為的照片、影片。台中市婦幼隊為提升兒少對身體隱私保護觀念，特別走上街頭街訪，以輕鬆方式跟年輕人探討婦幼安全議題，並宣導遇到危險、受威脅時，如何求助。

▲▼ 。（圖／）

▲台中市婦幼隊為提升婦幼、青少年對身體隱私保護重視，上街頭與民眾探討。（圖／翻攝YouTube／台中市政府警察局婦幼警察隊）

台中市婦幼隊指出，暑假期間，「網路」則成為青少年打發時間的首選，在虛擬世界裡隱藏著許多危險，青少年因涉世未深，極有可能在過度信賴及愛情的催化下，成為私密照外流之受害者，就曾經有一名台大林姓研究生，涉嫌用假身分在網上誘騙82名未成年國中、小女生，拍攝私密照片。

中市婦幼隊透過街訪方式，除瞭解時下年輕人對於「裸照是不是愛情的證明 ?」真實想法，並藉由輕鬆的對談方式，教導青少年如何防制，以及遇危險、受威脅時該如何求助，並搭配網路抽獎送贈品宣導活動，鼓勵社會大眾共同參與，持續關注婦幼安全議題。

中市婦幼警察隊隊長許正懋表示，許多兒少使用網路時，無意間成為私密照外流受害者，如不即時求助，恐成為更嚴重的犯罪及傷害，希望透過影片喚起大眾關注兒少身心成長，使其認識現行常見犯罪手法，呼籲家長陪同小孩一起參與。

宣導影片已經在本日發布，也搭配網路抽獎活動在「臺中市政府警察局婦幼警察隊」臉書粉絲專頁平台露出，活動期間自112年8月16日9時起迄30日24時止，預計於112年8月31日公布得獎名單。

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