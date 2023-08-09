花警反詐宣導請吃蔥油餅！結合知名小吃辦快閃　民眾熱情排隊

▲▼花蓮縣警察局結合知名炸蛋蔥油餅店，辦理反詐宣導快閃活動。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

8月8日這一天，除了慶祝一年一度的父親節，花蓮縣警察局特別結合知名『炸』蛋蔥油餅店一同辦理「0808-此『炸』非比詐，小心有『詐』」宣導快閃活動，活動限量100份，只要回答相關反詐騙問題，即可免費獲得1份美味的「炸蛋蔥油餅」，現場民眾大排長龍反應熱烈。

近期內政部警政署強力托播高發詐欺6大手法：

1、網路購物詐騙-建議選擇第三方支付功能且商譽良好的正規網購平台」。

2、解除分期付款詐騙-以詐騙話術要求到ATM設定解除扣款」。

3、假投資詐騙-『穩賺不賠、保證獲利、飆股及零風險』。

4、網路交友詐騙-勿透漏過多個人資料」。

5、猜猜我是誰電話詐騙-接到以朋友名義來電借錢」。

6、假檢警詐騙-接獲陌生來電告知涉入刑案或收到疑為政府機關公文書」。

▲炸蛋蔥油餅店前民眾大排長龍。

花蓮縣警察局今年1至6月共計阻詐81件，攔阻金額合計新台幣9,122萬9,305元，相較去年同期38件增加43件，較去年攔阻金額912萬8,936元，增加8,210萬369元。

▲▼民眾只要回答反詐騙相關問題，即可免費獲得1份美味的炸蛋蔥油餅。

縣警局為更有效提升詐欺案件攔阻率並樹立優良業者典範，特別專訪本縣攔阻成效極佳的金融機構花蓮二信分享阻詐經驗。

花蓮二信總社張文怡襄理指出，攔阻詐騙最重要的就是第一線櫃員敏銳的觀察力及關懷提問的技巧，藉由主動詢問民眾款項用途、與收款人的關係、是否認識收款人等，仔細觀察民眾是否出現神情緊張、煩躁不耐或頻接電話等情形，察覺有異時立即通報轄區派出所員警到場協助阻詐，多一分警惕、少一分損失。

花蓮縣警察局局長呂世明表示，暑假期間青少年因接觸網路媒介的時間將大幅升高，參與網路詐騙、賭博、毒品、色情的風險，另尚有網路霸凌、交友、資安、色情及性剝削資訊廣告物等，將影響青少年身心健康發展，如遇有上述情況，請立即向警察機關檢舉，報案專線110 、反詐專線165、婦幼專線113，共同打擊犯罪，建構美好居家環境。