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大陸 大陸焦點 特派現場

陸選秀節目太黑！薛之謙摔麥走人　直播中斷現場觀眾喊「黑幕」

記者崔子柔／綜合報導

天后李玟生前錄音檔控訴《中國好聲音》規則不公，內容在17日傳開，網路上引起針對「選秀節目黑幕」的相關討論。薛之謙更曾在《明日之子》受製作單位指示作票，最後發現掉入圈套，讓他氣得在直播上直接翻臉，現場觀眾也激動喊著「黑幕」。

大陸歌手薛之謙唱紅《你還要我怎樣》、《演員》等多首金曲代表作，他2017年在《明日之子》擔任評審時，曾多次表示不認同「虛擬歌手」荷茲，不過有次投票環節時，他受到節目組指示說「不要讓荷茲輸的太難看」、「不會影響結果」，所以將票投給荷茲，最後竟因此導致實力唱將參賽者趙天宇落敗。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲薛之謙曾因比賽結果被節目組操控而翻臉。（圖／翻攝自微博）

薛之謙在直播當下瞬間變臉，拿起麥克風揭開節目的黑幕，說出被指示投票的事實，「如果是這個原因導致任何人走，我辭退星推官（評審）這個職位」，語畢便摔下麥克風離開現場，當時現場其他評審、主持人都看傻了眼，直播還不斷被切斷、放入廣告，現場觀眾們更開始喊「黑幕！黑幕！」

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲薛之謙激動爆出遭指示作票，造成「播出事故」。（圖／翻攝自微博）

薛之謙在與節目組溝通後，又重回直播現場，改口稱是因為自己投錯票造成趙天宇可能落敗，該道歉的人應該是他自己，希望節目組能修改投票。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲當年《明日之子》偶像競賽，虛擬偶像HeZ和趙天宇競爭激烈。（圖／翻攝自微博）

當時因為直播被中斷，後續只靠著現場觀眾將影片上傳到網路，才讓大家拼湊出事情的全貌，不少網友都佩服薛之謙的勇氣，不過薛之謙在下一季節目中不再是評審，後來的選秀節目也不敢再用直播方式呈現。不過今年《中國好聲音》又請了薛之謙擔任導師，消息剛曝光時，就有不少人虧節目說，難道不怕薛之謙再砸場。

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