李玟《中國好聲音》現場爆哭片流出！　拍桌大喊「不公平」

大陸中心／綜合報導

李玟CoCo7月過世，近日她生前控訴《中國好聲音》的錄音檔流出，事情越燒越大，18日再度曝光現場的側拍影片。影片顯示，她相當激動地為學員爭取，氣到忍不住落淚外，還有現場導演用麥克風表示要清場，再次引起軒然大波。

▲李玟抗議《中國好聲音》賽制不公平落淚，現場影片曝光。（圖／翻攝自微博／首都一橘）



微博今天瘋傳一段1分58秒的影片，可見背景是在《中國好聲音》的錄製現場，李玟坐在位置上情緒相當激動：「有問題請他們把我抬走，我現在要暫時坐在這裡冷靜一下，他們有問題，找人來把我抬走好嗎！」說到這裡更氣得把評分表拍落在桌面上，她的身邊不只圍著自己的工作人員，還有節目組人員。

李玟隨後大聲抗議「就是因為我們人少，沒有這第五個機會」，並再次拿起評分表強調自己的學員分數有88.3分，但有第二次機會的人卻是73分的人，動怒要求工作人員說清楚遊戲規則。可見現場參與錄影的觀眾這時候大喊「CoCo我愛你」、「CoCo加油」，她更氣到落淚。

此時，現場導演透過麥克風以還有其他錄製為由要求清場，李玟的工作人員向《中國好聲音》節目組表示「但是你們也做得太過分了」，而節目組人員則說「但是我們什麼事不要放在檯面上說，我們這個事情不能放在檯面上」。

▲《中國好聲音》工作人員指「我們這個事情不能放在檯面上」。（圖／翻攝自微博／首都一橘）



李玟聽見節目組人員的說法後，再次站起來大聲抗議：「當然你們什麼都會剪掉，我說的是事實，你們當然都會剪掉，我當然知道，這個叫做不公平。」而節目組工作人員試圖上前要拉住李玟，被保鑣推開後，李玟再次質問：「為什麼剛剛要把我的學員趕走？」

而影片就到這裡結束，網友們看到後氣憤不已，紛紛開嗆「有人說錄音是假的，現在好了，影片也出來了，看看還有誰說是假的」、「這個破爛綜藝」、「那麼愛笑的CoCo都這麼生氣了」、「這總不能還叫惡意剪輯了吧」。

▲網友反應。（圖／翻攝自微博／首都一橘）



事實上，網友們會提到「這總不能還叫惡意剪輯了吧」，起因是在李玟錄音檔瘋傳後，《中國好聲音》節目組發出的聲明中寫道『部分自媒體帳號在網絡平台散布經惡意剪輯的錄音『李玟生前控訴《2022 中國好聲音》』，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，我方表示強烈譴責。」