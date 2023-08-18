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社會 社會焦點 保障人權

貧母殺子怨前夫外遇　檢秀她對話「要咬爆男網友」頓時無語

▲▼新北地院外觀。新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地方法院。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

新北地院國民法官參審許姓婦人涉用枕頭悶死親生獨子的悲劇，今（18日）開庭出現令人尷尬一幕，許婦指責前夫有小三而不關心兒子，檢方提出許婦和男網友私訊內容，其中一段「要是再讓我吃藥，我就咬爆你」的曖昧對話，檢方追問許婦「妳想要咬爆他什麼地方？」許多旁聽民眾低頭憋笑，許婦推稱只是聊天沒交往，檢方最後亮出對話全文，包括許婦央求男網友「再給我們的感情一次機會」，頓時讓許婦無語。

許婦（37歲）與前夫離婚後輪流照顧6歲獨生子，去年（2022年）10月間，許婦編理由讓讀小一的兒子連續請假不上學，並拒絕前夫依約接回兒子，同月19日上午，許婦在家用枕頭悶死兒子後自戕獲救，到案被羈押至今，她認罪但怨怪婚姻失敗，本想自殺卻在IG看見前夫帶小三出遊照片，當下認為兒子1個人活在世間會受苦，因而情緒失控攜子共赴黃泉，不料兒死她獨活。

本案今為第3天開庭，檢方發問先鋪陳許婦在案發前的2022年4月間，萌生帶兒子尋短念頭，並以許婦應訊曾說「那王八蛋還是跟那小三在一起，憑什麼她都沒事情」等語，問許婦「希望前夫出什麼事情」。許婦解釋前夫外遇讓她很生氣很低落，她自認沒做錯什麼，覺得世界不公平，至少前夫跟小三不該在一起。

許婦離婚加上經濟困頓，是辯護律師用來力主減刑的重要事由之一，包括許婦給父母的遺書指稱「這輩子最後悔的就是嫁給了那王八蛋」，給前夫遺書揚言「你們家沒資格有我血脈的小孩」，辯護律師主張許婦不放心前夫與娘家無法如她那樣愛護兒子，才基於「利他主義」帶兒子一起走。

檢方密集追問許婦是否怨恨前夫、不滿前夫帶小三出遊而殺子報復，許婦都否認。檢方話鋒一轉，問許婦離婚前是否和1名男網友交往，許婦推稱只是一般朋友，對方比較鬧、要求她稱呼比較親密的話，例如「親愛的」。

檢方追問「妳是不是叫他『大壞蛋』，他是不是叫妳『小笨蛋』？」許婦答「是」，檢方問「妳們這樣不算交往嗎？」許婦篤定說「不算」，檢方步步進逼，許婦坦承跟曾對方出遊過夜，但沒談戀愛，她曾吃對方給的不知什麼用途的藥，害她一直長痘痘。

此時檢方拋出重磅疑問「妳告訴對方『再讓我吃藥，我就要咬爆你』，為什麼這麼說？妳想要咬爆他什麼地方？」氣氛頓時尷尬，多位旁聽民眾低頭憋笑，許婦辯解只是聊天、沒真的要咬爆對方，檢方單刀直入：「那個藥是不是避孕藥？」

受命法官打斷問答，提醒許婦可保持緘默，許婦選擇繼續回答，仍說不知那是什麼藥，但對方當時的確回她一句「愛妳喔」，也會互道「親愛的晚安」，她從沒承認是對方女友。檢方「哦」了一聲：「所以妳們沒有交往，只是互稱『親愛的』？」

許婦這次不回答，檢方續問她和這名男網友去年2月底斷聯，與同年4月萌生帶兒子尋短念頭的時間相距不遠，質疑她「是不是因為跟男網友斷聯，才想帶走兒子？是不是因為自己交往狀況不順，又看到前夫帶著新對象出遊，所以才想要帶走兒子？」許婦接連強調「並不是」。

檢方稍後乾脆朗讀許婦傳給這名男網友的訊息全文，包括離婚前似乎到男方家裡作客後，回家問男方「你就這樣讓你媽知道妳交女朋友了」，並在去年2月底雙方斷聯時，央求對方「再給我們的感情一次機會」、「很想見你，抱你，跟你說說話」等語。

許婦無語，請律師代為表示意見。律師解圍指稱，許婦和這名男網友常開玩笑互嗆，去年2月底的對話，已在許婦和前夫去年11月離婚之後，交友是個人自由，不應用於評價品性好壞。

本案是新北院首件國民法官參審案件，也是全國第1件由國民法官參審的母殺子悲劇，新北院選任6位國民法官及4位備位國民法官，與3位職業法官共組合議庭，從前天（16日）起連續審理3天，定於下周二（22日）下午4點宣判。

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