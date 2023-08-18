貧母殺子「願懺悔」求輕判　檢求刑最重20年：別讓殺孩子成選項

▲新北地方法院法庭大樓。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

新北1名許姓婦人去年（2022年）涉用枕頭悶死6歲親生兒子，被起訴殺人罪嫌，新北地院由職業法官與素人國民法官共組合議庭審理這件悲劇，今（18日）進行最終辯論，檢方認為許婦把兒子當成婚姻衝突的祭品，建請判處17年到20年徒刑，「別讓殺孩子成為父母的選項」，辯護律師主張許婦符合情堪憫恕減刑條件，許婦也開口求饒「願向我的父母、弟弟與前夫懺悔」，求法官輕判，合議庭諭知下周二（22日）下午4點宣判。

本件悲劇發生於去年10月19日，離婚後和前夫輪流照顧6歲獨生子的許婦（37歲，在押），編理由讓讀小學一年級的兒子連續多日請假沒上學，當天在家涉用枕頭悶死兒子再自戕獲救，到案始終認罪。檢辯對許婦殺子犯罪事實不爭執，辯護律師試圖為許婦爭取精神抗辯、符合自首及情堪憫恕3項減刑資格。

新北院由3位職業法官與10位素人國民法官共同審理本案，前天（16日）起連續3天開庭，今最終辯論前，許婦父母及許婦前夫、前夫的姑姑到庭作證，前夫和姑姑在隔離室不願與許婦面對面，回憶目睹命案現場瞬間，前夫說當場僵掉，不敢相信前妻下此毒手，腦海浮現跟兒子相處點滴，尤其兒子每次睡前都要跟他說的咒語「爸比，最愛你喔！啾咪！醒來要在我身邊喔！」更讓他心碎。

前夫姑姑說從小看這個孩子長大、她常去安親班接回家，2人很親，發生此事真讓她不捨。2人說著說著不斷落淚，審判長喊停讓2人擦淚平復情緒。前夫被素人國民法官詢問父子互動，講起兒子遇害前曾說想去高美濕地，又忍不住哽咽，表示現在有空就去看兒子牌位「陪他說話」。前夫姑姑說出事當天得知小孩沒上學也沒去安親班，就有不好預感，得知噩耗當下不知如何形容。

許婦父母坐在法庭作證，和許婦對望各自垂淚，2老哽咽自責沒及早發現女兒承受壓力卻報喜不報憂，更心疼聰明可愛的孫子夭折，許父說事發前才跟孫子約定要去遊樂園，許母說女兒盡心照顧小孩，但「她不知道自己有憂鬱症，不然沒有母親會這麼殘忍殺自己小孩，就是因為她放不下，兒子死了她自己活著，她比誰都痛苦！」

擔綱最後辯論的檢察官王凌亞表示，許婦留遺書述說心情交代後事，不算自首，「真心尋死的人怎會自首願受法律制裁」，何況在許婦能開口應訊前，警方已從現場跡證合理懷疑她是兇手，鑑定也認為許婦犯案時沒受自身病情影響辨識與控制能力。

王凌亞剛晉升人母，她以近乎呢喃語氣，娓娓述說若本案男童還活著，「升小學二年級的暑假，會怎麼度過？是到遊樂園？還是打水仗？前幾天的父親節，他或許會用剛學會的歪歪扭扭國字，寫賀卡給爸爸吧！」可是，男童離開人世，已經303天了。

王凌亞認為，許婦一昧放大前夫過失，但「前夫唯一做錯的，是相信媽媽不會殺兒子」，許婦將兒子當成婚姻衝突的祭品，使兒子失去長大成人的機會，「剝奪孩子的生命，不是愛，是自私」，因許婦對兒童涉犯殺人罪，依法加重為死刑、無期徒刑或15年以上徒刑，檢方認為許婦未達須判死或無期徒刑程度，建請判刑17年到20年，「別讓殺孩子成為父母的選項」。

犯罪被害人保護協會指派擔任許婦前夫告訴代理人的律師，舉例酒駕照肇事致人於死的被告，若以「我離婚、我是重鬱症患者、我情緒失控」當成輕判理由，大眾應該不能接受，「那殺人罪被告為何可以？」無論任何事由，都不能剝奪6歲兒童生命，「就算是他的母親也不行」，本案是悲劇，但請求對許婦重判。

受命法官問許婦「有無想過兒子小學畢業、國中畢業、長大結婚，妳可以參與」，許婦哽咽說「想過」。陪席法官問她兒子生前喜歡吃什麼、玩什麼，許婦答稱「吃麥當勞，去公園溜滑梯」，陪席法官慨歎「妳兒子再也沒這個機會」，接著又問許婦自稱從小被父母嚴格管教，「最想做自己想做的事情，對嗎？」許婦點頭，陪席法官又嘆了一句「妳的兒子，也沒有機會了」。

辯護律師盡最後努力，請求合議庭依情堪憫恕規定讓許婦減刑，強調許婦「努力做了6年的好媽媽，卻在最後失去一切」。許婦表示，事發後曾一度想不起兒子長相，經過穩定治療，已記起兒子容貌，她為自己的犯行深深後悔，遺憾沒給兒子健全家庭，「如果重來一次，我一定不會走這條不歸路」，她也「願向我的父母、弟弟與前夫懺悔」，求法官輕判。

本案是新北院首件國民法官參審案件，也是全國第1件由國民法官參審的母殺子悲劇，本案今辯論終結後，合議庭職業法官與素人國民法官下周一將閉門評議，定於下周二（22日）下午4點宣判，許婦已表明不想被提解到庭聆判。

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