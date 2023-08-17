貧母悶殺6歲兒辯「為他好」　檢當庭還原行兇片段令人不忍

▲新北地方法院。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名許姓婦人去年（2022年）涉用枕頭悶死6歲親生兒子，被起訴殺人罪嫌，新北地院由職業法官與素人國民法官共組合議庭審理這件悲劇，今（17日）開庭除調查行兇動機，也釐清許婦精神狀況有無減刑事由，辯護律師主張許婦遭自身重鬱病情綁架、影響辨識與控制能力，檢方揭露許婦供稱的犯案片段，強調許婦當下沒有幻聽幻覺與妄想，而是因報復前夫而奪走兒子生命，應負完全責任。

檢辯對許婦涉殺害親生獨子的客觀事實都不爭執，辯護律師為許婦爭取精神抗辯、符合自首要件以及有情堪憫恕之處共3項減刑資格。今（17日）開庭時，辯護律師指精神鑑定顯示許婦長期受自身重鬱症「綁架」，被社交退化、無助等多重負面因素困住，有如「站在蹺蹺板最頂端、想下來卻下不來」。

許婦在辯護律師詰問時，哽咽說婚後一直很焦慮煩躁、易怒愛哭，自覺生病了，但聽朋友說看精神科只會開安眠藥，旁人還會有異樣眼光，所以從沒就醫，也沒告訴家人，案發前半年就想自殺，覺得自己婚姻失敗很沒用，事發時無法控制自己而悶死小孩，直到住院、收押在看守所後，才慢慢清醒「我犯了很嚴重的錯誤」。

許婦聲稱親手「送走」兒子，很難過也很痛，她當下一直哭，「我知道我發病了，失控了」，然後她自戕「很開心要一起走，是一種解脫」。至於為何不把兒子交給前夫讓自己喘口氣，許婦說「不想給他接手，就是不想！我只想跟小孩在一起。」

▲檢方用許婦先前供詞還原殺害6歲獨生子片段過程，令人不忍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

檢方用許婦先前歷次供詞，還原許婦殺子部分片段，包括用枕頭悶住兒子頭臉，兒子掙扎叫著「媽媽我快不能呼吸」，許婦不鬆手還自稱告訴兒子「寶貝，媽媽撐不下去了」、「媽媽要走了，你跟我走好不好」，當兒子雙手癱軟停止掙扎，「就知道他走了」。

檢方這段陳述，令法庭氣氛頓時沉重，多位旁聽民眾露出不忍神情，許婦盯著投影幕，一臉木然。

檢方指許婦聲稱兒子答應一起走，「他真的有說，我還叫他抱著我」，姑且不論6歲兒童是否理解死亡，光是被枕頭悶住頭臉「怎能說話」，就很不合理，但從許婦這些敘述，加上她行兇前預寫遺書、事發當天上午編理由跟兒子的國小導師請假，可見許婦當時精神意識很清楚，沒有幻聽幻覺或妄想。

此外，檢方指許婦怨恨前夫有錢帶小三出去玩卻不關心小孩，並自稱家庭負債都是她在背、前夫和婆家嫌棄她不懂持家等，但實際上，前夫離婚後按月支付1.5萬元生活費，許婦離婚前曾捲走僱主160多萬元，也是前夫去協調按月攤還，許婦始終拒絕交代金錢流向，案發前被前夫詢問兒子怎沒上學，許婦選擇「不理會」。

檢方認為，許婦行兇時毫無辨識或控制能力不足的狀況，反而言談中宣洩對前夫與婆家的不滿，例如修改遺書加上「你們家不配有我血脈的小孩」一語，更顯示報復前夫的念頭引爆殺子動機，許婦「一廂情願覺得（共赴黃泉）對兒子比較好」，其實動機「最終來自報復情緒」，不是不能控制自己，「而是不想控制」，應負完全責任。

辯護律師表示很遺憾本案並沒檢視小孩生父有無責任，且精神鑑定的參考資料不完整、過程有瑕疵，使許婦可能受病情影響而犯案一事被淡化，但許婦深信無人比她更適合照顧兒子，「有精神疾病的母親，可能會認為（共赴黃泉）正在拯救子女」，辯護律師並喊話國民法官基於人權保障，應對許婦重做精神鑑定。

本案源於許婦（37歲，在押）2021年11月和前夫協議離婚，約定共同監護6歲獨生子、輪流照顧1到2周。去年（2022年）10月19日上午，許婦和兒子同住期間，在租屋處涉用枕頭悶死兒子再持刀自殘頸胸，兒子的國小導師起疑男童多日請假沒到校，通知許婦前夫了解，當晚9點多發現許婦負傷流血昏迷、兒子斷氣已現屍斑。

許婦送醫保住性命，到案被羈押至今，她認罪聲稱後悔鑄下大錯，因為不捨兒子獨自留在世間會受苦而行兇。辯護律師主張許婦因婚姻失敗、經濟困頓加上至親過世等打擊，加上自身重鬱病情影響而犯案。

本案是新北院首件國民法官參審案件，也是全國第1件由國民法官參審的母殺死悲劇，新北院選任6位國民法官及4位備位國民法官，與3位職業法官共組合議庭，昨（16日）起連續審理3天，預定下周二（22日）下午4點宣判。

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