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噁男約見面「衣服已洗到變透明」　分開留1句話…妹子回頭毛爆！

▲搭訕,兩性,變態,感情,告白,癡漢,性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso，下同）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人想要拓寬交友圈，會選擇使用交友軟體。一名女學生透露，最近就在網路上認識了一名網友，2人很有話題，近日對方積極找她出來見面。不過這次的經驗不太好，因為男方不僅穿著已經洗到變透明的衣服赴約，還總是不顧她的需求，甚至想偷吃豆腐，離開後還留了一句話，讓她瞬間毛爆！

原PO在Dcard發文表示，最近使用交友軟體和該名網友A聊了1、2個月，過程中都很正常，於是心想能遇到有共同話題的人也不錯。日前因為她要上先修課，朋友幾乎都在放假，所以有不少事情想要吐槽，也分享給A，結果男方一直說想要和她見面，甚至要她翹課。

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原PO起初拒絕，認為在網路上聊天就夠了，但A仍相當積極求見面。過了一個多禮拜後，她敵不住對方的要求就答應了，並約在百貨公司見面。結果雙方相處尷尬到不行，且對方甚至不修邊幅，鬍子沒有刮、衣服也洗到變透明、出現荷葉邊。

她也透露，當時因為剛上完課不想動，但男方還是把她帶去運動遊樂場，先是投籃、打保齡球，接著又是打棒球，付錢時還故意把錢包打很開，露出裡面的鈔票，似乎想要炫富。另外，A的態度也讓她很不滿，發現她走路速度比較慢，竟然直接貼在她身邊，甚至想要牽手。之後為了耗時間，她提議去看電影，對方又把腳打超開，想要觸碰到她的腳，「我越往另一個方向移，他打越開，結果被另一邊的人嗆『腳可以收好嗎』才停下」。

終於結束行程，原PO想要搭公車回家，但A還想要載她回家或是逛到晚上，她受不了回嗆，「你這樣讓我很不舒服知道嗎？X」，對方才終於安靜。之後到了車站，她還是裝樣子道謝，結果2人分開之後，男方又開始傳訊息，問「今天好玩嗎？」「哥有沒有很帥」、「今天怎麼樣？感覺好的話，下次再帶你翹課」。

靠當「2年跟蹤狂」把到老婆，網友聽了全崩潰說好噁心

她收到訊息後相當無奈，回應「沒，我講話你也沒回什麼，都用手機傳訊息回答或是一直看手機」，婉拒下次出門邀約。未料，A突然說「那你回頭，我在你後面」，沒想到一轉頭真的看到對方就站在後面，還貼著她的耳朵說「下次見掰掰」，讓她當場嚇傻「他為了『看看我』，繞了一大圈回來站在後面看我」，當下急忙刪掉交友軟體，且不想再見任何網友。

文章曝光後，眾人紛紛嚇喊「媽呀好噁心…雞皮疙瘩都起來了」、「還在後面這句話……超毛的」、「最後那段根本噁爆」、「不就還好他沒跟你回家，偷看你住哪」、「他是不是以為很浪漫」、「看到最後那段整個起雞皮疙瘩欸，太噁了，真的太噁心了」、「最後是恐怖片嗎」、「最後那段真的有夠噁」、「最後貼著耳朵說話都變終生陰影了吧」、「學學阿宏，直接丟包」、「根本鬼故事」、「我以為我看了鬼片劇情」。

也有人認為，大部分的網友還是好人，只是原PO的運氣比較差，「沒交過台灣網友，但我跟韓國網友見面都沒有失望過，每一個都是穿著乾淨還會噴淡香，對話也不會尷尬，後來都變成會繼續聊天，偶爾約出來吃飯逛逛殺時間的朋友」、「你只是遇到一個自我感覺良好的怪人，不代表網友都這樣」、「其實不是每個人都這樣的，只是你遇到不好的」。

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